贺锦丽向巴黎恐袭案地献花凭吊

美国副总统卡马拉哈里斯今天结束对法国为期4天的访问逗留启程回美国。行前，哈里斯在巴黎凭吊2015年11月13日遭到恐怖袭击的纪念地敬献鲜花，并默哀哀思。哈里斯向巴黎编钟酒馆（Carillon）和小康波奇或小柬埔寨（Petit Cambodge）餐厅献花。离开巴黎前，还购买了法国的厨房餐具，为她的烹烤火鸡大餐厨具更新升级。

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据法新社今天报道，美国副总统卡马拉-哈里斯周六在巴黎Le Carillon酒吧的露台前献上一束白花，向2015年11月13日巴黎袭击事件的受害者致敬。

美国副总统在丈夫道格-艾默霍夫（Doug Emhoff）的陪同下，周六结束了对法国的四天访问。哈里斯在中午12点后不久向卡里翁（Carillon）和小康波奇（Petit Cambodge）餐厅露台上的枪击事件受害者纪念碑前献上了花束，并伫立默哀。然后她穿过街道，短暂地进入卡里翁酒吧。

上午早些时候，法国总理让-卡斯特斯和巴黎市长安妮-伊达尔戈曾凭吊了这两个地方，他们在圣德尼和首都发生130人死亡的恐怖袭击事件6年后前来表示哀悼。

据该报道，在前往奥利机场回往华盛顿之前，卡马拉-哈里斯与她的丈夫在巴黎一家厨具店做了短暂停留，买了一些餐具。哈里斯说，她想用它们做每年11月底在美国庆祝的感恩节--今年是第25个--烹做火鸡大菜，与家人一起分享。

哈里斯即贺锦丽说，"我有一个很棒的火鸡馅料配方。”她对陪同她的美国记者说："我很高兴把这个菜谱分享出去。”美国记者调侃问副总统的丈夫厨艺怎样，哈里斯说，"他正在学习，" 哈里斯丈夫道格-艾默霍夫幽默地承认，"在几乎焦味弥漫满屋子后，我的手艺才变得更好了。"

据法新社说，在澳大利亚潜艇合同的严重危机之后，这位副总统来到巴黎，以推进法美和解。哈里斯说， "这是一次非常有成效的旅行”。她说："我们现在有很多后续工作要做。”

哈里斯在访问结束时保证，美国和法国之间的伙伴关系 "仍然并将继续非常强大"，其特点包括她与马克龙总统会面，并参加了巴黎和平论坛以及利比亚问题国际会议。

9月中旬，美国和澳大利亚对巴黎造成了重大打击，它们与英国结成了一个被称为AUKUS的太平洋防务联盟，华盛顿搞砸了原本澳大利亚答应给法国的巨大潜艇合同。

潜艇事件后，在卡马拉-哈里斯之前，美国国务卿布林肯和白宫国家安全顾问沙利文曾前往巴黎安抚法国的愤怒。拜登总统还于10月底在罗马会见了法国总统马克龙，并承认他的政府 "笨拙地 "处理了这一事件。