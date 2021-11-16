法新冠病毒新增感染率回升至100 以上 九月以来首见

根据法国公共卫生部的每日报告，法国的新冠疫情再次恶化，新冠病毒新增感染率回升至 100 以上，这是自 9 月以来的首次。过去 24 小时内有 70 人因死于新冠病毒。

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目前有7361名新冠病毒患者住院，截止周六晚上，统计有631名病患住院。周日统计有 7111名病患住院。 1,257 名患者在重症监护室接受治疗，其中 144 名周一入院。 费加罗报还指出，周日有1210进入重症病房，发现 3,241 例新增病例。

根据法国公共卫生部门的数据，在过去 7 天内，新冠病毒新增病例已确定为每 100,000 名居民出现 100.2 个病例。 这是自9月以来的首次。 相比之下，10 月 15 日，该比率为 48.8个病例， 10 月 30 日为 61.2病例。 因此在法国，新冠病毒流通量在一个月内翻了一番。

面对新冠病毒新增感染率的激增情况，法国周一在其领土上恢复了小学强制戴口罩的规定，并加强了与比利时的边境管制。 根据周日公布的官方数据，在过去的 7 天里，新冠病毒新增病例数平均每天超过 10,000 例。

法国总统马克龙的总理克里斯托夫·卡斯塔纳 (Christophe Castaner) 表示，即使“所有假设都摆在桌面上”，执政党“不希望”如同奥地利等的欧洲国家近日采取的做法：重新管制封锁，对那些未接种新冠疫苗的法国人采取限足令。