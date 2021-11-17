法国第5波新冠疫情可能自10 月中旬就存在

法国科学委员会主席让-弗朗索瓦·德尔弗莱西（Jean-François Delfraissy）确认指出，第五波新冠病毒流行“抵达法国了”。 11 月 17 日星期三，德尔弗莱西在法国新闻台France Inter说： “第五波新冠疫情的扩散明显加速。”

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法国科学委员会主席让-弗朗索瓦·德尔弗莱西，他 说，“第五波疫情现在到法国了，根据我们法国的疫苗接种水平，法国是个新冠防疫模范生，和西班牙和意大利一样，但是第五波疫情抵达法国了。”他补充道。 迄今为止，74.9% 的法国人已经接种了两剂疫苗，但这似乎不足以保证带来集体免疫的效果。

德尔弗莱西周三在这家法国新闻台节目上说：“第五波新冠疫情的扩散明显加速。”

这名科学委员会主席观察指出，“我们正处于病毒传播更快的冬季阶段，人们更多地会待在室内。 两种差异是，疫苗与 Delta 变体，后者传播的更快。”

他还说，“而且我们遇上 Delta 变种病毒，这是一种极其容易传播的变体。 我认为我们对它还没有充分的了解。 包括在医疗领域内，它更加具有传播性。”

这位法国科学委员会主席认为，“那些预测显示，我们可能会在 12 月初碰上，每天新增 1000个、1200个、1400 个不等的新冠病患住院治疗病例。”，他还说：。在充分使用所有的工具下，我们可能有能力应对这第五波疫情。 也就是要让那些未接种者接受疫苗注射、施打第三剂，以及大家要采取防疫措施及保护动作，以及实施健康通行证的应用”。

他指出，对于科学家来说，疫苗效果远非失败，但“你必须知道如何使用它们”，因为“它们在五到六个月后会失去部分的效力，因此需要打第三剂”和“保护力及防止感染和传播的能力相对较少”。 我知道公众很难理解这点，因为通常来说，疫苗是有保护力防止病毒散播的。”