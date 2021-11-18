法国预计 2022 年1月1日基本退休金调涨1.1%

法国政府负责养老金事务的国务卿皮特拉泽斯基（ Laurent Pietraszewski）的办公室16日向媒体确认，预计 2022 年 1 月 1 日基本退休养老金调涨1.1%；2021 年，这项调涨幅度仅为 0.4%。

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这个调涨幅度是法国社会保障账户委员会在去年 9 月已经确定的，但16日的周二才由内阁和负责养老金的国务卿皮特拉泽斯基（ Laurent Pietraszewski）的办公室确认，这也是这名主管退休金事务的国务卿 应《世界报》的要求所做的宣布。 要提醒的是，在 2021 年，这一调涨幅度仅为 0.4%。

法国负责养老金部门向媒体确认，预计 2022 年 1 月 1 日基本退休金调涨1.1%。该部门预计 2022 年 1.1% 的调涨幅度将涉及所有基本养老金，范围包括私营部门雇员、公务员和个体经营者。 其水平由《社会保障法》中规定的计算确定：在其第 L.161-25 条中规定）：基本养老金的调涨在每年 1 月 1 日生效，并且“它被索引”以等于年均消费价格变化的系数为基础，不包括烟草”。 整个调涨期的算法：从前一年（在本例中为 2020 年）的 11 月到现年（2021 年）的 10 月。

11 月对高管阶层薪资的调涨幅较低

于此调涨的同时，每月收入低于 2,000 欧元的退休人员应可期待在 2022 年 2 月收到一笔款项的入账，这是当局补助你的“通货膨胀津贴”。 这笔 100 欧元的津贴中，它的目的同时也在缓冲物价的上涨，特别是能源价格的上涨。

《补充养老金》领域的调涨幅度，则可因各机构性质的不同而有差异。 因此，1300 万前私营部门雇员的补充养老金在 11 月 1 日仅仅调涨了 1%，即比 11 月 1 日的通货膨胀率低了 0.5 个百分点。 这是由工会和雇主们共同决定，后者把养老基金的管理托付给Agirc-Arrco出纳组。 假设的预定目标是：恢复被新冠疫情破坏的“平衡轨迹”，新冠疫情导致法国2020 年的赤字超过 40 亿欧元。