拉乌尔遭指篡改羟氯喹疗效结果数据 马赛内部启调查

法国马赛地中海感染病医院EPIDEMIA IHU的成员指责法国传染病专家迪迪埃·拉乌尔（Didier Raoult）涉嫌伪造关于羟氯喹对新冠病毒疫情医治有效性的研究结果，并篡改相关数据。针对此指控，艾克斯-马赛大学和马赛公立大学AP-HM开始进行内部调查。

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据雅虎新闻报道说，马赛拉乌尔被他的团队指控在羟氯喹方面伪造结果，AP-HM开始进行内部调查。

在周五晚间发出的一份新闻稿中，马赛公共医院援助组织（AP-HM）宣布，在Mediapart发表了一篇针对Didier Raoult的爆炸性文章后，它已经采取了 "内部调查的举措"。该声明说，"所报告的事情，如果得到证实，将构成严重问题"。

在这篇文章中，Mediapart透露，在艾克斯-马赛大学、Inserm和AP-HM于10月进行的关于其工作条件的听证会上，IHU主任的团队声称目睹了旨在证明羟氯喹对新冠病毒有效的科学结果被篡改伪造。

这些人还谴责由压力和恐吓构成的有害工作环境。根据该公文，AP-HM开始进行内部调查的目的是 "确认新闻报道的事实的真实性"。