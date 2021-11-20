法国共和党5位总统竞选者今开党内辩论会

法国共和党竞争该党总统提名的五位候选人周六在共和党全国委员会开会，在指定候选人的大会召开前十天为他们各自的竞选方案辩护。

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法新社今天报道称，据共和党一位人士说，这是一个很好的方式，了解对方，并从对方的经验中学习。

米歇尔-巴尼耶、泽维尔-贝特朗、瓦莱里-佩克雷斯、菲利普-尤文和埃里克-西奥蒂依次发言，在简短的发言后，与汇集了民选代表和地方官员的该党全国理事会进行了问答式交流。

据共和党的二号人物安妮-吉纳瓦德说，这是一项与电视辩论截然不同但又相辅相成，因为候选人将于周日晚上在Cnews电视台进行第三次电视辩论。而这次会议确实会让其它忽略的议题得以铺展解释。据安妮-吉纳瓦德认为，不谈健康、文化或教育多可惜啊，在这些方面，我们有话要说，而前两次辩论主要集中在政府方面，提及购买力问题。

据共和党党主席克里斯蒂安-雅各布承诺，将本着倾听和尊重的精神进行辩论。

在定于12月1日至4日举行的第一轮大会前十天，克里斯蒂安-雅各布嘲笑说："今天，是所有其他人在追着共和党的日历跑"，他暗指极右论战者埃里克-泽莫尔，他将于12月5日在巴黎举行竞选宣传大会，以及即将任期届满的总统马克龙应当在12月初宣布他是否竞选连任。