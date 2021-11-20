黄背心今庆3周年 巴黎气势冷降或只数百之众

黄背心今天在巴黎再次示威游行。巴黎警方报告，拘捕了两名“黄背心”，他们被指控侮辱公职人员。在他们鼓动游行的小面包运货车，贴有侮辱马克龙，拜登以及巴黎警察总监拉勒曼的粗鲁漫画。巴黎警察总监对此提告。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，巴黎 "黄马甲 "今天周六集会上有两个人被捕并被拘留，原因是一辆面包车上有一幅被认为很过分的图画，上面有马克龙、警察局局长和美国总统拜登。

据警方说：案主是车主和司机。警方补充说，巴黎警察总监Didier Lallement决定提出告诉。法新社联系了巴黎检察官办公室，该办公室证实，这两人被拘留是对侮辱公职人员罪行调查的一部分。

涉案的侮辱漫画涂鸦上有暗指执政党“共和国前进党”， "La sodomie en marche"（行进中的鸡奸）字样，背景是法国国旗和绵羊，并显示美国总统拜登在操纵法国总统马克龙，而巴黎警察总监像个木偶。

这幅漫画是贴在面包车一侧，这是一辆粉红色的食品车，经常出现在 "黄背心 "的集会上，该集会今天周六庆祝其三周年。

据法新社报道称，中午时分，在首都东部的贝尔西（Bercy），车该已消失，这里是聚集了约有几百人的巴黎游行的起点。