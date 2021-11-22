瓜德罗普疫情抗议飙升 成为大选争议点 马克龙呼吁理性平息

法国总统马克龙周一前往亚眠视察访问，被问及瓜德罗普局势，马克龙借机向陷入城市暴力的瓜德罗普岛保证，面对疫情非常具有爆炸性的局势，全国将团结一致，并呼吁不要向谎言和操纵投降。越来越多迹象表明，瓜德罗普疫情示威话题，已经成为法国总统大选聚焦。

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马克龙今天在访问索姆亚眠（Somme）期间保证，尽管有极少数人的反对，但在瓜德罗普，对疫苗接种的支持越来越多，而且非常积极。据马克龙说，"我们不能利用法国男男女女的健康来发动政治斗争"，"公共秩序必须得到维护"。

瓜德罗普被一场抗议医护人员被强制接种疫苗的运动所震撼，这场运动演变成一场以众多暴力行为为标志的社会危机。

马克龙警告说：瓜德罗普陷入爆炸性局势，但他保证说："政府已经动员起来了"，并指出法国海外部部长塞巴斯蒂安-勒科努（Sébastien Lecornu）和内政部部长杰拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）"周六亲自带领危机小组"，与在现场代表政府的省长直接联系。

马克龙重申，全国要上下团结一致，并说必要时在瓜德罗普部署更多的支持、资源、设备和医院床位。

马克龙还对瓜德罗普岛的民众已经逐渐和越来越多地接受了疫苗接种表示欢迎，他说他很高兴他们像我们所有的海外领土一样，明白疫苗是一个解决方案，马克龙并要求恢复公共秩序的平静和对所有人的尊重。

据法新社说，法国政府希望尽快平息瓜德罗普的局势。面对反对健康证和医护人员强制接种疫苗的抗议并迅速演变成城市暴力，政府做出快速而坚定的反应：实行宵禁，从法国大都市派出200名警察和宪兵增援，包括50名GIGN和Raid成员，总理让-卡斯泰Jean Castex与当地民选官员定于周一晚在马提翁举行会议。

在总统选举前夕，当局正在密切关注一场具有多种原因的社会危机。周一，马克龙在亚眠之行的间隙讲话就强调，局势 "非常具有爆炸性"，"与一个非常局部性的背景有关"，与 "历史上的紧张关系 "有关，但也与 "某些试图利用这种背景和焦虑的利益集团 "有关，马克龙向瓜德罗普保证国家的 "团结"。

法国大多数民众要求立即停止暴力并尊重法律，要求把恢复共和国秩序作为任何谈判的前提条件。

据国民议会中执政党LREM的议员小组主席Aurore Bergé在法国2台强调，"谈判不能在混乱之中进行"，因此必须首先是有共和国的秩序。 据Aurore Bergé在法国2台强调， "瓜德罗普岛是法国领土，所以那里必须适用法国同样的法律，即护理人员有疫苗接种义务。"

右派欢迎派遣警察增援部队。据LR提名的候选人Xavier Bertrand说，有必要采取安全措施，暴乱、某些麻烦制造者（......）、路障、抢劫与健康理由脱节。Xavier Bertrand说，应当加强与当选民选代表对话，但要在当地现场进行。他在法国国内电台批评说，他对海外部长塞巴斯蒂安-莱科努（Sébastien Lecornu）没有前往瓜德罗普感到遗憾。

右派他的竞争者瓦莱丽-佩克雷泽强调，需要依靠当地的民选代表与官员来说服接种疫苗的健康方案。"她在Cnews上说，单靠总统发话是行不通的，我们必须依靠当地一级的信任力量。

极右的RN候选人玛丽娜-勒庞当然在周六呼吁 "恢复秩序"，但也要 "倾听我们瓜德罗普同胞的愤怒"，因为 "健康证是压垮骆驼的那根稻草"。

据法国国家统计局发言人塞巴斯蒂安-切努（Sébastien Chenu）周一在RFI上说："一旦秩序恢复，将有必要解决我们海外同胞面临的基本问题 "和他们的 "被抛弃感"。

法新社说，瓜德罗普危机的社会根源也在左派政党里获得强调。

据法兰西不屈服党LFI第二号人物阿德里安-夸特南斯问道，"当三分之一的瓜德罗普居民甚至不再有自来水时，什么是'共和秩序'？" 阿德里安-夸特南斯在推特上对奥罗尔-贝尔热说："够了！不想再听到用'共和字眼'来为镇压辩护说辞。

在绿党中，总统候选人Yannick Jadot周日在LCI上认为 "国家派遣力量恢复瓜德罗普岛的和平是正常的"。但他也指出了本届政府的责任以及比这更久远的国家行政责任"，国家几十年来忽略了这些地区，造成公共服务滞后社会状况，与我们法国大都市的要求相距甚远。

不过，一系列辩论中的新争议是：Yannick Jadot对派遣警察增援的支持，引来法兰西不屈服党LFI总统候选人梅朗雄的愤怒，他在Twitter上说他 "完全不同意Yannick Jadot的立场"。梅郎雄批评说，政府应当对一个多月的示威活动，当地局势危急负责。政府不仅不对话，反而暂停未接种疫苗的护理人员工资。更有甚者，政府还派出警察部队和应急特种部队，所发出的信号是可憎的。

社会党方面，面对瓜德罗普越来越严重的暴力局势，PS候选人Anne Hidalgo周日在TF1节目中呼吁 "恢复对话"。