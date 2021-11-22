菲永上诉今到庭申诉 冀推翻一审判决

法国前总理弗朗索瓦-菲永22日周一下午在巴黎的上诉审判中接受讯问，他被怀疑虚假雇佣其妻子佩内洛普-菲永，可能虚报了工作。该案在一审定罪后菲永试图重新洗牌。

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据法新社今天说，菲永这位参加2017年总统选举的前右翼候选人，其竞选活动因这个轰动一时的 "佩内洛普门 "而遭到破坏，他从今天下午1:30开始在其妻子之后出庭作证，菲永的妻子在上周二和周三的庭审申诉中坚持认为她为丈夫的工作是真的。

这场于11月15日开庭的二审，是在前政府首脑菲永因挪用公款被定罪近一年半后进行的，菲永被判处五年监禁，其中两年是入监的，再加375,000欧元的罚款和十年的禁止参选期。

菲永当即就提出了上诉。

同案中菲永的妻子佩内洛普被判处三年缓刑，罚款37.5万欧元，并被取消两年的参选被选资格。

法新社说，67岁的弗朗索瓦-菲永现在已经退休，他在听证会的第二天做了一个 "介绍性发言"，总结了"他菲永没有机会向法庭表达的真相"。菲永说："我的妻子与我并肩工作，这是毫无疑问的。" 他还谴责针对他的调查是找他麻烦。

据菲永认为，2020年6月的一审判决背叛了一个妻子可以自由为丈夫工作的传统的概念，菲永并否认人们把他污蔑成一个逃避公职，专爱金钱的议员描绘"。

这位前议员还表示特别是对 "他的国家，在2017年被剥夺了应有的民主辩论"，对他的 "政党（......）因这一事件而被永久削弱"，以及对他的妻子，"终身被贴上标记"而深感遗憾。

菲永与他的妻子还有菲永的前候补议员一起再次受审，上诉庭审直到11月30日，其罪名还是涉嫌在1998年至2013年期间 "虚构或高估 "雇用佩内洛普-菲永作为议会助理的工资，总共净支付612,000欧元。

法新社说，菲永夫妇还必须解释他们的两个孩子在2005年至2007年期间被雇为担任参议员父亲菲永的助理，以及佩内洛普-菲永在2012年和2013年在《双世界》担任 "文学顾问 "的合同。

弗朗索瓦-菲永还因未向公共生活透明度高级管理局申报2012年的一笔5万欧元借款而被起诉。