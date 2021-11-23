瓜德罗普示威暴力升级 传警员遭枪击 官方称遗憾

法国海外部长塞巴斯蒂安-勒科努对周二法属西印度群岛瓜德罗普岛发生的枪击警察事件表示遗憾，瓜德罗普正处于反对强制接种新冠疫苗的抗议活动中。但部长说袭警暴力与社会运动无关。

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据法新社今天报道称，法国海外部长塞巴斯蒂安-勒科努对周二法属西印度群岛瓜德罗普岛发生的枪击警察事件表示遗憾，他说，暴力与社会运动无关。

根据官方消息，在瓜德罗普布防的警方遭到枪弹袭击。具体情况细节以及伤亡情况也没有细节报告。

该部长今天早上在接受一个公共频道采访时说：“在我讲话时，这不是一个城市暴力问题，但不幸的是，在过去几个小时里，我们有警察遭到枪击，特别是在瓜德罗普皮特角。”

该部长称，我们可以看到，我们面对的不是一个健康议题和社会问题，我们面对的是帮派，我们面对的是暴徒，我们面对的是那些不幸地已经被警察或司法系统所记案在册的人，他们利用这场危机以暴力来表达自己，对此，政府的反应是不犹豫的，是明确的，是坚定的：派出刑警队和特别警队GIGN这两支特别干预部队。

据莱科努称，瓜德罗普87%的卫生工作者和43%的消防员都接种了疫苗。

瓜德罗普当地今天应当解除宵禁措施，即从傍晚18点至凌晨5点。是否延长宵禁，目前没有进一步消息。