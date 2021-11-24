法企业盼能避采严封措施来应对第5波新冠疫情

法国企业希望能通过避免采取严格封锁措施来应对第五波新冠疫情的大流行。法国政府日前谴责出现防疫警惕的放松现象，并警告需要“重新动员”尊重预防病毒扩散的戴口罩、正确保持社交距离、勤洗手、避免群聚等的各种防疫措施。

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法国的疫情现况虽然尚未到真正需要拉警报的时候，但情况仍令人担忧。 面对最近几周观察到的新冠感染案例的激增，政府越来越多地呼吁，俾能提醒各企业，需要“重新动员”尊重预防病毒扩散的保持社交距等的措施以及务必要戴好口罩，以应对第五波的新冠病毒疫情。

劳工部长伊丽莎白·博恩 (Elisabeth Borne) 周一警告说，在不久的将来，为了避免“更严格的限制措施”确实有必要。 那么甚至可能会需要重新拧紧螺丝并采取广泛的居家远程办公吗？大家质疑。

目前来说，趋势并非朝这个方向发展：行政部门希望能维持现行规则，要么最多执行健康协议规定，并希望依靠社会对话，就该问题建立一个精确的框架。

但是，如果情况恶化，不能排除在接下来的几周内采取严格的应对措施，为什么不，在可能的情况下实施几天的居家远程工作。近日，卫生部长肯定的说， “我们还没有走到这一地步，但这是我们在必要时可以动员采取的一部分措施”，

法国科学委员会,负责人德尔弗莱西教授 （Delfraissy ）上周在法国新闻电视台 France Inter 已就这个措施方向评论道：科学委员会已经在做了，而不仅仅是考虑而已。“这是一个取决于国家和企业之间对话的决定，但在这个阶段很有可能就会优化广泛采取居家远程办公的防疫措施”。

在工会方面，所唱的调子音乐也几乎没有不同不。 CFDT 全国 总书记Catherine Pinchaut 说： “考虑到这种特殊的健康状况，大多数企业都统一重新谈判并更新这些考虑到这种例外卫生状况所制定的协议。 因此，他们有提出适应的方式。 回到 100% 居家远程办公是没有意义的。”

但就目前而言，在法国的企业中，现在是提高认识并提醒人们注意有正确防疫举止措施的时候了。 由于劳工部长博恩 已提出警告说，该部会将加强对健康协议的控制，因此这带来了轻微的压力。 因为经过一年半的疫情危机后，大家的疲倦感可能导致警惕性的下降。