比利时发现欧洲首例新变体毒株 欧洲多国停飞南部非洲

比利时卫生部长弗兰克-范登布罗克（Frank Vandenbroucke）周五宣布，在比利时发现了一例新的Covid-19变体，该变体首次在南非发现，迄今尚未在欧洲出现。

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范登布罗克告诉记媒体，这位患者来自国外，在11月22日（星期一）测试呈阳性，之前没有接种过疫苗。他说：“这是一个可疑的变体，我们不知道它是否是一个非常危险的变体，"

据病毒学家 马克-范-兰斯特Marc Van Ranst说，这是一个11月11日从埃及回来的旅行者。 他在推特上发帖说："在比利时，一个样本被确认为新的变种B.1.1.529。"据比利时媒体报道，这是一名三十多岁的男子。

法新社报道， 周四在南非宣布首次发现的新变体可能具有高度传染性的变体。

当天早些时候，在布雷斯特（法国西部）的法国卫生部长Olivier Veran说，这种新的变体 "到目前为止还没有在欧洲被诊断出来"。

面对严峻的局势，几个欧洲国家周五已经决定暂停来自南部非洲的航班，其他国家，如日本，则采取实行隔离措施。

预计欧盟委员会将在周五下午向成员国提议启动紧急刹车行动，停止来自南部非洲的航空旅行。