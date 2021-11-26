法国马提尼克宵禁 直到恢复平静

马提尼克和瓜德罗普岛近期因反对政府新冠疫情措施举行大规模游行，出现城市暴力。法国马提尼克省长于11月25日宣布因骚乱实行宵禁，从晚7点到早晨5点，直到恢复平静。

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法国马提尼克省长卡泽尔斯于11月25日宣布实行宵禁，直到恢复平静，他指出这有利于对话和工作的进行，让学校开学和恢复正常生活。另外当地要加大警力部署来维持治安，应对打砸分子。

新冠疫情措施的抗议者在马提尼克举行的大规模游行，随后演变成城市暴力事件，已经连续4个晚上马提尼克岛上连续发生骚乱，白天放置路障区域在晚上成为与警察对峙的场所，一些人向警察开枪，已经有11人被捕并且缴获多件武器。

另外，有4名记者于周五清晨在马提尼克首府法兰西堡成为被攻击目标。

目前当地政府官员与不同工会组织负责人周四举行了会晤。

比邻的瓜德罗普省也发生类似的反接种新冠疫苗游行，示威者与警察发生冲突，还发生枪击警察事件，局势曾经危险，随后实行宵禁。法国海外部长塞巴斯蒂安-勒科努对此表示遗憾，他说，暴力与社会运动无关。

为了平息当地局势，法国总理卡斯泰在本周一呼吁进行对话，找到解决方案，他强调医务人员接种新冠疫苗的重要性。