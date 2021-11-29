路易威登首位非裔艺术总监阿布洛英年早逝 年仅41岁

法国奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton，LV）首位非裔创意男装艺术总监、高端街头服饰品牌 Off-White™ 创始人兼主理人阿布洛（Virgil Abloh）因患癌症于28日辞世，享年41岁。消息一出震撼时尚界，LV 集团总裁贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）对这一噩耗感到错愕与震惊，称他是一名 “优秀且有远见的设计师，更具有美丽的灵魂与智慧。”

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法国奢侈品制造商酩悦‧轩尼诗-路易‧威登集团（Louis Vuitton Moët Hennessy）和阿布洛自己在意大利米兰创立的时尚品牌 Off-White 星期天宣布了美国顶尖时尚设计师阿布洛的死讯。阿布洛生前为法国奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）男装设计师、高端街头服饰品牌 Off-White™ 创始人兼主理人。

LV 集团总裁贝尔纳·阿尔诺于当天发表声明说：“对于这起令人错愕的消息，我们深感震惊。阿布洛不仅是天赋异禀、有远见的设计师，更是具备高尚情操与卓越智慧的男人。”

阿布洛的家人也在他的 Instagram 账户上发表声明说：“我们极为沉痛地宣布，我们深爱的阿布洛去世了”。他的家人在这份讣告中称他是“一位非常慈爱的父亲、丈夫、儿子、兄弟和朋友。”

“2年多来，维吉尔（阿布洛）勇敢地对抗一种罕见的侵袭性癌症，即心脏血管肉瘤。自2019年确诊以来，他选择私下承受抗癌之路，接受过无数次极具挑战性的治疗，同时执掌几间横跨时尚、艺术与文化的重要机构。”

“即便经历了这一切，他的职业道德、无限的好奇心和乐观主义却从未动摇过”，他的家人在讣告中表示，阿布洛对 ”艺术能够激发下一代人的力量” 深信不疑。

阿布洛官方 Instagram 亦同时发表相关消息，他因罹患一种极为罕见癌症而逝世。而他早已默默低调抗癌好一阵子，但因主理路易威登与Off-White两个牌子，加上各界跨界联名与胶囊系列的发表，巨大的工作压力让人相当吃不消，也让他在41岁值壮年之际骤逝，为时尚圈留下遗憾。

阿布洛身后留下妻子珊侬（Shannon Abloh）、女儿萝薇（Lowe）和儿子葛雷（Grey）以及姊妹爱德温纳（Edwina）和双亲尼依（Nee）及尤妮丝（Eunice）。

法新社报导称，阿布洛的双亲为加纳移民，他的母亲是位裁缝，教他缝纫，没有受过正式的时装设计培训。他曾在美国伊利诺理工学院（Illinois Institute of Technology）攻读建筑学，但他的设计理念引起一位美国饶舌歌手、音乐制作人、词曲作家和歌手坎耶‧韦斯特（Kanye West）的注意，2007年被网罗担任坎耶个人创意总监后，阿布洛的职涯便出现令人惊讶的转折。

法新社称，老字号时尚品牌 LV 积极渴望吸引较年轻客群，开创高级街头服饰潮流的 LV 前男装艺术总监金琼斯（Kim Jones）出走后，阿布洛显然成为了接班人。

2018年，他成为路易威登历史上第一位男装黑人艺术总监后，就颇受市场认同。有潮流精品底子文化的他擅长联名作品与文化操作。LV自他接手后销量与声势双双爆涨，更打进不少过去潮流玩家的文化圈，是近几年精品潮流化的重要推手之一。美国《时代》（Time）周刊还将他评选为2018年全球百名最具影响力的人物之一。

不仅如此，2021年7月，路易威登母公司、LVMH集团宣布控股 Off-White™ 隶属公司。随之而来的是阿布洛在LVMH集团内部角色的变化。LVMH集团为他创造了一个全新的职位——“首席颠覆官”（Chief Disruption Officer），允许他与该集团旗下涵盖高档红酒到珠宝腕錶的75个品牌合作，助力品牌形象和传播更加多元化。这也让阿布洛一跃成为全球奢侈品行业最有影响力的非洲裔领袖。

阿布洛的成就不单是颠覆了传统以欧美人士为主导的时尚行业的局面，让非洲裔设计师和从业者前所未有的成绩和高度，更是开闢了一条全新的成功道路，而不是追随时尚业传统的成功路径。

在进入路易威登之前，阿布洛创办和主理的高端街头服饰品牌 Off-White 已经获得了成功，并成为现象级的潮流品牌。2013年创办 Off-White 之时，阿布洛将品牌定位为一个创意平台，而其创意输出的主要媒介为时装，并融合了街头服饰、奢侈品、艺术、音乐和旅游等多重元素。

在此后的五年间，Off-White 品牌迅速发展，产品线从男装拓展至女装，有拓展至家居领域，品牌男女系列还进入巴黎时装周日程进行走秀。Off-White 还与 NIKE、Jimmy Choo 等多个知名品牌跨界合作推出联名系列，进一步扩大行业影响力。很快，Off-White 进入日本等海外市场。

阿布洛曾多次在公开场合表示，“我所做的一切都是为了17岁时候的我。”