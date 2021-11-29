首位黑人女歌手（Joséphine Baker）入葬巴黎先贤祠

约瑟芬·贝克，或译乔瑟芬·贝克是移居法国的非裔美国艺人。法国政府宣布，已故法国女星约瑟芬·贝克（Joséphine Baker）将于11月30日入葬巴黎先贤祠，她将成为第一位安葬于此的黑人女性。贝克入藏先贤祠也只是象征性的。她的遗体一直埋在摩纳哥海军墓地。

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贝克以身为歌手闻名，但她在演艺生涯早期也是位驰名的舞者。她被昵称为“黑人维纳斯”或“黑珍珠”，在英语国家并有美名“克里奥尔女神”。在法国，她的法文名字为“La Baker”。

贝克是第一位主演主流电影、登上美国音乐厅及成为国际知名艺人的非裔美国女性。她也以为美国民权运动的贡献著称，亦曾于二次大战期间声援法国反抗军。贝克也是首位出生美国、荣获法国军事荣誉英勇十字勋章的女性。

令人惊讶的是，在聚光灯背后，约瑟芬竟然还有另一个“双重身份”—为法国政府工作的秘密间谍！

二战爆发前夕，约瑟芬在整个欧洲和中东四处巡回表演。表面上，她的工作是劳军挣钱，但她的每一次旅行都另有秘密任务—为英法情报部门搜集情报。由于她在战前就和纳粹德国的外交官员建立了密切联系，因此她经常身着华丽的晚装出现在各个大使馆、舞会、夜总会并周旋于高官之间，与一切她认为有利用价值的人调情，从而搜集了大量极有价值的情报。

从20世纪20年代直到去世，深受法国人民的喜爱。1925年首次在巴黎登台演出《黑人滑稽喜剧》，随后进入著名剧院“疯狂牧羊女”（Folies-Bergère），很快名声大振，成为滑稽喜剧主要演员。20世纪30年代出演电影。1937年加入法国国籍。20世纪40年代晚期和50年代多次到全世界巡回演出。

1945年战争结束后，约瑟芬重返巴黎，法国总统戴高乐亲自授予约瑟芬“战争十字勋章”和“抵抗奖章”。 1975年4月，约瑟芬去世，数万人出席了她的葬礼。为表彰她对国家的独特贡献，法国政府为这位平民的葬礼鸣放了21响礼炮。

法国当前面临各种社会分裂与危机，马克龙在总统大选前同意这样一位人物入葬先贤祠，有其明显的政治意义。

评论家Laurent Kupferman分析说：“这传递出一个非常强烈的普世主义价值观。约瑟芬·贝克背后传达的信息正是我们现在这个时代最需要的，那就是团结起来走到一起。她的故事证明了，在法兰西共和国一切皆有可能。机会平等是存在的。此外，除了权利，我们也不能忘了自己的义务。”