马克龙快接近宣布连选连任？

距离法国总统大选还有五个月，法国总统马克龙至此还没有宣示竞选连任。但马克龙的支持者们却已经着手准备。11月29日星期一晚上，马克龙的支持者将以新口号“公民一起来！” "Ensemble citoyens!"在巴黎Mutualité聚集开会，与会者有总统多数派的国民议会与参议院的议员，与马克龙关系密切和结盟的人都会在场，特别是贝鲁的MoDem和前总理爱德华-菲利普的新党。此聚会或被认为是马克龙竞选运动一种启动。

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据本台报道说，就2022年总统选举，马克龙的支持者们在 "公民一起来！"新口号下团结行动。

共建大家庭是马克龙主义者几个月来一直在幕后推动的重大项目。其初衷是要建立一个结构，将马克龙的所有支持者聚集起来，投入到支持他在2022年的选举。

在这个 "大家庭机制"里，将有三个主要空间：由马克龙创立的政党前进中的共和国"、贝鲁的 "MoDem "党以及前总理爱德华菲利普的全新政党 "地平线"。

该报道称，由于一些人之间的敌意和不同的立场，“公民一起来！”的大家庭建造工作并不容易。最后，这个建制不会导致成立新党，而是以一个简单的旗帜口号，团结所有支持马克龙的人。

据这个行动的目标说：首先是在总统宣布竞选之前团结多数派阵营。同时也是为了给所有愿意支持埃马克龙，但又不想加入什么政党的人提供一个平台。最后但并非不重要的是，马克龙派希望达成协议在立法选举中每个选区提出一个合作的共同候选人。由此要成立一个共同的提名委员会。该报道说，到那个时候，才能看得到，支持马克龙的力量是否真的团结，这个新口号下的平台是不是牢固。

有评论注意到，马克龙5年前竞选发端，正是在巴黎Mutualité开会，成立了以马克龙姓名第一个字母推想的前进党。今天晚上是否也会推动出现马克龙竞选连任2.0版运动，值得观察。