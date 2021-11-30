巴黎足球晚会：梅西再获金球奖

2021年11月29日，梅西在巴黎第七次获得了法国足球金球奖，这是足球运动员最负盛名的个人奖项。他击败了波兰的罗伯特-莱万多夫斯基（第二名）和意大利的约吉尼奥（第三名）。梅西获该奖是因随阿根廷国家队赢得美洲杯而颁发的。这位34岁的前锋在8月离开巴塞罗那，也成为第一个获得该奖项的法国PSG球员。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，阿根廷的梅西，再次成为2021年金球奖得主。梅西上一次获奖是在巴塞罗那俱乐部旗下获得的。这位34岁的前锋昨天晚上还是他在新效力俱乐部所在的城市巴黎领取了该奖项。正是在这个过程中，他成为有史以来第一位被《法国足球》杂志每年邀请国际记者投票选出的PSG球员。

然而，梅西并不是因为今年夏天来到法国后在巴黎圣日耳曼的一般表现，让他继2009年、2010年、2011年、2012年、2015年和2019年之后，第七次获得金球奖（这是一个新纪录）。梅西反而更是因在2020-2021赛季在巴萨的表现（47场比赛38个进球），尤其是7月10日阿根廷在美洲杯上的胜利，让他在投票中占有重要地位。

事实上，梅西从未像2021年那样，在正式比赛中为阿根廷队出场并取得如此多的进球。16场比赛和9个进球，所有这些都决定了阿根廷对巴西等邻国的比赛胜利。在2021年美洲杯上，这位前巴萨队人被评为最佳球员，也从而使他消除了2007年、2015年和2016年在决赛中的失败阴影。

自2008年以来，梅西几乎一直与罗纳尔多分享金球奖。只有克罗地亚人卢卡-莫德里奇在2018年曾打破了他俩的轮流坐庄。

波兰的罗伯特-莱万多夫斯基也曾是最终被取消的2020年奥运会的热门人选。2021年，他在拜仁慕尼黑和波兰的64个进球都是不可遗忘。他只获得了一个特别的 "年度最佳射手 "奖杯的奖励。主要是因为拜仁在2020-2021年欧洲冠军联赛的四分之一决赛中就被淘汰。而波兰国家队在2021年欧洲杯首轮也就被淘汰。

法国人本泽马在投票中排名第四，但因为他在欧洲杯16强中随法国队被淘汰。这名前锋自从重返法国国家队以来，确实是无可指责的。例如，他曾带领法国队在国家联赛中取得胜利。几个月来，他也一直在为皇马效力。但皇家马德里队在2021年还没有赢得下什么。在《法国足球》召集的180名专业记者的心目中，本泽马的据本台说，受司法缠绕问题可能并不总是对本泽马有利......无论如何，本泽马昨天晚上没有参加足球晚会。

据报道称，另一个值得注意的缺席是罗纳尔多，他获评第六名，自2006年以来他第二次离开领奖台。