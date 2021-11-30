法国议会决议支持台湾参与重要国际组织

法国国民议会周一通过一项决议，赞成台湾参与数个重要国际组织的工作，首先是世卫组织。中国对此持反对立场。

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据法新社报道称，支持台湾参与国际组织和多边合作论坛组织的工作 "的议案以39票对2票获得通过。这一议案与法国参议院今年5月6日通过的另一项决议案相似，法国参议院的决议案曾引起中国不满。

法国国民议会这项不具约束力的跨党派决议，支持法国继续采取外交步骤，支持台湾参与国际组织的工作，特别是世卫组织。这个议案强调了台湾对新冠病毒疫情的管理模式获得成功和赞誉，并对台湾被排除在国际组织之外，以及台湾经验不能为所有人共享感到遗憾。

法新社说，此决议案如同也在北京花园里的扔下另一块石头，因为该决议强调，"台湾已经发展了一个具有积极多元化和充满活力的民主政治制度，台湾人权得到延伸，建立了基于其人民所重视的价值之上的民主文化"。决议案还说，台湾处于一个地缘战略高度紧张地区的中心，"在世界舞台上一贯表现出和平、建设性和合作的态度"。

该决议还呼吁扩大台湾对其他国际合作机构的参与，如ICAO（国际民用航空组织）、国际刑警组织和UNFCCC（联合国气候变化框架公约）。

据该报道，决议案由来自多数派和反对派的近200名议员签署，包括LREM团体的主席Christophe Castaner、LR Damien Abad、MoDem Patrick Mignola、PS Valérie Rabault、Agir Olivier Becht、UDI Jean-Christophe Lagarde和Libertés et Territoires的 Bertrand Pancher。

据该报道，法国共产党和法兰西不屈服党没有签署该议案。

法兰西不屈服党的领导人梅朗雄说，在美国 "试图制造冷战气氛 "的地区，"我们的加剧紧张局势的做法将会是一无所获"。

该决议案由大会有关台湾经济发展问题的国际研究小组主席弗朗索瓦-德鲁吉（LREM）起草，他称赞台湾是 "亚洲乃至世界上最成功的民主之一"。

法国外交国务秘书Jean-Baptiste Lemoyne确认，法国支持台湾参与世界卫生组织和其他组织的工作。但他说，如果 "国际组织允许台湾参与并且台湾参与符合国际合作的利益。

在法国参议院决议投票后，中国强烈反对以阿兰-理查德（RDPI集团，LREM多数派）为首的法国参议员代表团在10月初访问台湾。

法新社说，北京认为台湾是其省份之一，必要时注定要通过武力，但自1949年共产党在中国大陆取得胜利以来，台湾一直是自行执政。近期北京尤其正在做出巨大努力并施加压力，以使台北在国际舞台上处于孤立状态。法国在1964年与台湾断交，并外交承认了北京的政权。该决议暗示了这一点，称其在这一点上 "不质疑法国的一贯立场"。