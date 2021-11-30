法属新喀里多尼亚公投在即 有议员警告应防中国背后影响

在新喀里多尼亚第三次独立公投前夕，以及所罗门群岛因中台竞争危机而受到震动之际，法国中间派议员菲利普-戈麦斯周二对南太平洋的 "中国妖术影响 "发出警告。

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据法新社今天发自努美阿的报道说，新喀里多尼亚第二选区（Calédonie ensemble, UDI）的议员菲利普-戈麦斯告诉法新社：“中国已经逐渐编织建立了它的影响网络，很明显，中国影响现在已经遍布美拉尼西亚弧形地带。”

据菲利普-戈麦斯说，在公投要独立的情况下，既然其他国家都没能做到，我们就怎么会更聪明或更贤明地能抵抗“中国的食人魔力”呢？ 菲利普-戈麦斯指出，"台湾被定位为中国影响的矩阵"，这一点从索罗门群岛的危机中可以看出。

所罗门群岛距离新喀里多尼亚1300公里，正处于暴乱之中，已造成3人死亡，暴乱是由反对政府在2019年决定将其外交承认从台湾转而承认中国所引发的。

据菲利普-戈麦斯Gomès说，中国正在密切关注新喀里多尼亚发生的事情，特别是因为新喀里多尼亚拥有近150万平方公里的专属经济区和世界四分之一的镍资源。

据该报道称，当其他美拉尼西亚的国家（巴布亚新几内亚、斐济、所罗门群岛和瓦努阿图）屈服于北京的呼风唤雨时，法国议会外交委员会成员菲利普-戈麦斯认为，"新喀里多尼亚能得到保护的唯一途径就是继续留在法国。

新喀里多尼亚已经在2018年11月4日和2020年10月4日举行了两次关于独立的公民投票，并由亲法国的一方赢得（56.7%和53.3%的投票）。然而，两年来，忠于法国的选民和独立派之间的差距几乎减半，从18,535票降至9,970票。

主张分离并独立的卡纳克民阵以新冠肺炎病毒危机为由，呼吁不参加12月12日的投票，他们希望将投票时间推迟到2022年再举行。

据菲利普-戈麦斯分析认为，“在独立派（卡纳克民阵）中，全国独立联盟（UNI）所体现的趋势，主张只与法国或该地区的国家建立伙伴关系，而喀里多尼亚联盟（UC）的趋势在我看来，说更倾向于倒向中国。”