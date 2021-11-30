泽莫尔撕开悬念大幕：宣布竞选总统

经过几个月的悬念，充满硝烟味的极右论战者埃里克-泽莫尔郑重宣布参加总统选举，泽莫尔说要 "拯救 "法国，泽莫尔还说法国正因移民和全球化而 "消失"。

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泽莫尔今天宣布竞选法国总统，总统选举明年投票。泽莫尔以惊人言论引发关注。据法新社今天报道说，泽莫尔宣布竞选时说 "现在已经不是改革法国的时候了，而是拯救法国的时候。这就是我决定竞选总统的原因。"

这位前记者在他的Youtube频道上播放的视频讲话中宣布这一决定，泽莫尔所引用的话，来自前总统戴高乐。泽莫尔的视频宣传还穿插了法国城市受暴力攻击的图像。

泽莫尔说，"你得到的印象是，你不再是在你所熟悉的国家，"泽莫尔告诉数以万计的人，他们应该在中午（格林尼治标准时间上午11点）收听他的讲话，听他朗诵法国历史和文化中的关键人物，圣女贞德、戴高乐、帕斯卡尔、笛卡尔、莫里哀....

泽莫尔对那些因 "带着绝望到处寻找的国家，这个你珍惜但正在消失的国家 "而有 "被剥夺感 "痛苦的人说，让他来告诉他们，他，即泽莫尔已经 "决定把我们的命运掌握在手中"，并把自己从可能因为有这些想法而有的羞耻中解放出来。

泽莫尔列举了人人失望的原因：移民，欧洲等等。

法新社说，在距离选举还有四个半月的时候，这位曾两次因煽动种族仇恨而被定罪的《费加罗日报》和 "法国福克斯新闻 "的前社论作家，在为宣传其新书而进行的几个月的非正式竞选活动后，正式投入到竞选的政治舞台。

作为媒体关注的对象，这位63岁的论战者甚至在成为候选人之前，就已经在民调中取得了令人眼花缭乱的突破，甚至超过了2017年大选第二轮中与马克龙竞争的极右翼领导人玛丽莲勒彭。

但几周来泽莫尔一直在积累挫折，在民调中失去了支持和分数，在第一轮投票意向中下沉在14%至15%左右，而且滑坡次数成倍增加：在2015年巴黎遭恐怖分子袭击周年之际在巴塔克兰剧院前举行的引发争议演讲，对马赛（南部）的灾难性访问，以竖中指回击一名女性而结束，或者在参观军事展览时用枪指向记者的方向等等。

泽莫尔将于这个星期天在巴黎Zénith de Paris俱乐部举行他的第一次真正的竞选大会。

在今天周二这位旨在将右派和极右派选民聚集在一起的论战者宣布参选时，正在步履维艰的共和党右派内部正在进行的提名过程中，该党从明天周三到周六投票，在五个竞选者中做出选择。共和党候选人之间的最后一场辩论将在今天晚上8点新闻结束后在电视上举行，期间泽莫尔将接受采访。

据泽莫尔的支持者评论说，他们已经影响了竞选的主题，特别是反对移民，这也是这位辩论家最喜欢的话题，他对伊斯兰教批评说这种 "文明 "与法国的原则不相容。

泽莫尔开出的未来方案的开端，就承诺就移民问题进行公投，废除家庭团聚的权利，并禁止使用外国血统的名字，这一提议引起了法国政治阶层的愤慨，并在数周内引发了辩论。

泽莫尔的极右翼竞争对手玛丽莲勒彭说泽莫尔 "永远不会 "赢得总统选举，她经常通过挑战这位论战者的 "错位的激进主义 "来标明自己的不同，她说泽莫尔还没有 "蜕变 "成一名候选人。

法新社说，泽莫尔说他崇拜特朗普。而且泽莫尔的挑衅和爆发也让人想起这位美国前总统，但泽莫尔与美国这位共和党亿万富翁不同的是，泽莫尔没有得到一个大党的支持。

泽莫尔宣布竞选，应该获得竞选总统所需的500名民选官员的支持联署，目前对泽莫尔众多挑战之一，是他的支持者声称有250到300份赞助承诺。

此外，根据信息网站Mediapart收集的几份妇女证词，泽莫尔涉嫌被指控犯有性侵犯行为。但至此还没有任何一个对他公开投诉。