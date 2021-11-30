面对新变种Omicron 法卫生当局建议5-11岁脆弱儿童接种疫苗

新冠变种“德尔塔(Delta)” 与另一更新发现的变种病毒株奥米克荣(Omicron)全球分布对照图

近日在南非继 “德尔塔(Delta)” 变种病毒后，又新发现另一新冠变种病毒株“奥米克荣( Omicron)”。为因应该变种病毒倍数增强的感染力，巴黎人报周二（30日）报道，法国最高卫生管理局建议为 5-11 岁的脆弱儿童接种疫苗。

广告 继续浏览后续

面对另一新变种病毒株 奥米克荣(Omicron)的强大传播力，目前全球一些国家正纷纷宣布关闭边境。 G7 国家的卫生部长警告说，针对新病毒株Omicron，必须要“采取紧急行动”。 在法国，第五波疫情势头强劲，新冠住院患者总人数将近10,000 人，其中 1,749 人入住重症监护病房。

在法国，过去24小时内，新冠患者新增死亡103人、近1050感染者入院。 本周一 1,749 人在重症监护病房，上个周一有1406个新增住院病例。

周日，法国卫生部长韦兰 (Olivier Véran) 已经宣布：已检测出至少八名可能感染新变种病毒Omicron 的案例。 卫生当局承诺，要“尽快”确认测序结果。 韦兰周日曾宣布 Omicron 变种病毒很可能已经在法国领土上传播了。

根据法国卫生部周一发布的最新数据报告显示，周一总共有 9,860 名患者因感染新冠病毒而住院。 在周日数据为 9381人，22日，也就是一周之前的周一，总数为8338个病例。

由于南非发现的这个新变种病毒株Omicron的感染力强大超过德尔塔变种，全球可说严阵以待；日本很快就宣布禁止外国人入境。

法国最高卫生管理局为因应该变种病毒可能造成的严峻情势，建议为 5-11 岁健康脆弱儿童接种疫苗。至于其他儿童，是否进行全面施打，当局正在考虑中。