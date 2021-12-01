法国宣布12/4起 允许10个非洲南部国家航班起降

法国12月1日宣布，4日起将允许来自10个非洲南部国家的航班起降，但将实施严格限制，仅法国和欧盟居民以及外交官和机组人员可以下机。由于在南非发现了 Omicron 变种病毒，政府于 11 月 26 日暂停了非洲航班的起降。

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法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）在每周例行内阁会议结束后表示，来自非洲南部的乘客须于抵达时提交新冠检测筛检证明，如为阴性，入境后须隔离7天，阳性者则须隔离10天。

阿塔尔也宣布，自欧盟外部飞抵法国的旅客，不论是否已接种疫苗，一律必须提出48小时内新冠筛检阴性证明。此外，来自欧盟内部的未接种疫苗旅客，将必须提出24小时内筛检阴性证明。

法国政府发言人还表示：只有法国、欧盟国民、外交官才能外出旅行。 他们在抵达法国后必须接受新冠检测，如果结果为阴性，则隔离 7 天；如果结果为阳性，则隔离 10 天。 加布里埃尔·阿塔尔警告说：“在这两种情况下，这种隔离都将由内部安全部队监控，如果不遵守这种隔离，违者将处以 1,500 欧元的罚款。” 此外，来自欧盟以外国家的所有旅行者，即使接种了疫苗，也必须在 48 小时内出示阴性测试结果。