法国总统马克龙会晤立陶宛总统

法国总统马克龙11月30日会见访法的立陶宛总统瑙塞达，马克龙称赞立陶宛做了勇敢决定，表明在立陶宛对抗中国外交压力及与白俄罗斯边界的难民危机之际，法国完全与不变的支持。

广告 继续浏览后续

马克龙（Emmanuel Macron）在总统府爱丽舍宫（Elysée）会见瑙塞达（Gitanas Nausėda），并邀请瑙塞达进行工作餐会，谈及波罗的海国家与莫斯科和北京的关系。

两人会后也在总统府外正式发表联合宣言。马克龙在宣言中强调，在与中国、俄国等国际要角对话之外，他更把欧洲团结视为优先事务。

根据爱丽舍官网公布的宣言内容，法国表示，“在立陶宛承受施压，尤其是在中国关系框架下进行勇敢抉择而带来压力或双边后果之际，法国和你们站在一起”。

同时，白俄罗斯鼓励难民非法穿越欧盟领土，例如透过波兰和立陶宛边境，借此向欧盟启动“混合战”，并把难民作为“苦难的工具”。对此，马克龙也重申欧盟将团结一致。

马克龙说，“我们应持续行动... 身为欧洲国家一员，我们不仅应该团结，也应该有统一的回应”，并重申法国对立陶宛“完全与不变的支持。”

自明年元旦开始，法国即将担任6个月的欧盟轮值主席国，马克龙近日积极布局，并联系各欧盟国，盼加强欧盟统一阵线，也与意大利放下恩怨，签订法意合作协议。

立陶宛日前允许台湾以“台湾”名义在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）设立代表处，此后中国不仅宣布将与立陶宛关系降为“代办级”，更多次在官媒中威胁立陶宛，表示将让他“付出代价”。

但立陶宛外长表示向世界展示抵抗中国之道。立陶宛在内的波罗的海3国国会友台小组主席及国会议员联合访问团刻正访台，出席2021年开放国会论坛。