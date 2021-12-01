泽莫尔宣布竞选总统 评论说说他“袈裟”未换

法国政治辩论家泽莫尔宣布竞选总统，更加成为法国舆论关注中心。评论称泽莫尔没有显示出转换身份智慧，仍然以犀利口舌对外，不知对其竞选有否伤害。

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法国政治辩论家泽莫尔在精心准备的10分多钟视频里宣布成为总统选举的候选人。 但泽莫尔昨天晚上做客TF1电视台晚间黄金段8点新闻，在采访者面前显得很紧张，并且指责主持人没有关注他的竞选纲领，而是问及了他的司法缠讼。泽莫尔几乎摔门而去。

据本台报道说，这是泽莫尔以前从未碰过的一套电视节目。晚上8点，在TF1电视台，泽莫尔迈过了一个里程碑。这是第一次，他原本有机会向法国人，而不仅仅是他的粉丝讲话。但问题仍然是：他对妇女的看法，他对煽动种族仇恨的是否谴责，哪怕现在是新的候选人，改变竞选方式却是很难的。

面对提问，泽莫尔激辩说，“你不能像这样把我的句子从我的书里拿出来责问我，” 埃里克-泽穆尔气愤地说，“我不再是记者，不再是作家。我是一个总统候选人，所以我希望的是你问我的竞选纲领和我的选举计划，而不是问我写了什么。我们不打算重复我在过去两个月里已经做过的十多个节目。”

竞选法国总统候选人泽莫尔难以突破论战者的形象。特别是泽莫尔刚刚在马赛行程竖中指带来的争议和聚焦。现在泽莫尔打算利用下周日（12月5日）在巴黎Zénith举行的大型竞选集会，为他的候选资格注入新的动力，使人们忘记他竞选前的纲领空乏。

泽莫尔弄不好也有新的司法纠纷。在两星期前录制并于本周二在社交网络上播放的十分钟宣布竞选视频中，泽莫尔使用了几十个视频摘录，如暴力报道，以加强他的鼓动力。这种剪辑编辑带来了一个问题是：这些视频的几个作者声称从未被告知会有这种用途。例如，《巴黎人报》提出异议，候选人的团队就没有与该报联系。法国电视台和法国广播电台集团则要求泽莫尔为所使用的图片支付版权。法国24小时电视台和法国对外视听新闻集团对在这段竞选视频中未经他们同意使用图片表示遗憾。使用《圣女贞德》等影片节选的主权拥有者高蒙电影公司说，它有权采取法律行动。

本台报道说，如果发现可能会侵犯版权，最高可处以30万欧元的罚款和三年的监禁。周二晚上，当被问及这些疯狂的视频转贴引发问题时，泽莫尔也提到了法律纠纷，但说：“我不会处理这个问题。我的竞选团队向我们保证，所有的版权问题都已经解决，或者正在解决过程中。”

对于多数党LaREM的议员Sacha Houlié来说，泽莫尔的参选视频 "是挽救一场灾难性竞选的不幸尝试。这就是说，在现实中，你走入一场四面楚歌的运动，最后，你上了这种既是模仿又是闹剧的台上，尽管有象征性的含义，其实并不十分成功"。

在极右的民族联盟（RN）方面，发言人切努（Sébastien Chenu）评论说，“关于泽莫尔的候选资格没有任何悬念，就像我们最近几天看到的，是零方案、零团队，可能还有零自制力一样。所以，事实上泽莫尔在形象上并没有什么变化。我们知道泽莫尔将宣布成一名候选人，我们也明白，他也就是今天的这样了。”