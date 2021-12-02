巴黎疑似发现第一例Omicron变种病毒感染

法国卫生机构（ARS）周四宣布，法国本土已经确认了首例Omicron变体感染病例，患者是一名居住在巴黎地区的男子，他在从尼日利亚旅行回来时接受了检测被发现确诊。

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据同一消息来源称，这名未接种疫苗的男子年龄在50至60岁之间，在11月25日下飞机时进行的测试中没有表现出任何症状，但测试结果证明是阳性。陪同他旅行的他的妻子也没有接种疫苗，新冠病毒检测也呈阳性。法国卫生部门正在对这对夫妇进行测序以核实是否也是Omicron变体。据ARS说。该家庭接受了测试并被隔离。

这对夫妇自抵达法国本土后一直被隔离在家中。

住在同一家庭的第三个人今天星期四也接受了测试，以确定他或她是否被感染，如果被感染，需要检测他或她是否是该变体的携带者。据ARS说，这第三个人也没有接种疫苗。

法新社消息说，在此之前，法国只在印度洋的一个岛屿留尼汪岛发现了一个Omicron变体的阳性病例。但政府发言人周三说，"全国有13个Omicron变体的疑似病例"，预计 "在未来几小时或几天内 "将确认病例。

为了应对Omicron变种的威胁，法国周三宣布，它正在收紧入境的条件，对所有来自欧盟以外的旅行者，即使是接种过疫苗的人，也要进行新冠病毒测试。