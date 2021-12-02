法国上周每日新冠检测数量破500,000，周五当天785,000

面对新变种病毒Omicron的到来，法国人争先恐后做检测，上周在法国，几乎每一天民众做新冠病毒检测的数量也超过500,000大关，仅周五就达到785,000次。一周内，法国新冠检测数量猛增39%。

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根据官方数据显示，全法国，所有年龄段的新冠检测件数都在增加，特别是年龄在0-25岁之间者的检测数量增加的“非常强劲”。

上周进行的新冠检测次数比前七天的数量，超过了100 万次，增加率明显达39%。

根据法国统计评估研究总局(Drees) 的数据指出，这是一项巨大数量的增长，此际也在法国观察到疫情再度强劲爆发的反弹现象。 11 月 22 日至 28 日，由医疗保健专业人员替民众做的新冠病毒检测次数量比前一周增加，相比下，超过了100 万次。

上周，几乎每一天的每日民众实做检新冠病毒检测总数量也突破 500,000 大关，周五检测数量达到 785,000。与十月中旬在政府宣布即将停止免费病毒检测的预告期当中前往做检测的激增数量相同。一周内，法国进行的新冠病毒检测数量猛增了 39%,

全法国，所有年龄段的新冠检测件数都在增加，特别是年龄在0-25岁之间者的检测数量非常强劲地增加。

在 8 月至 11 月初之间，经历了数周的明显下降后，法国民众做新冠检测数量再次开始上升。 伴随第五波疫情而来的这个数量的变动，值此接近年终假期之际，法国出现的这个激增检测数量达到令人担忧的程度。

在目前疫情出现状况恶化的趋势下，包括马丽娜勒庞及梅朗雄等在内的许多法国政治人物都呼吁政府回到先前免费检测新冠病毒的做法。

尽管如此，对于绝大多数法国人来说，新冠病毒检测仍然由健保局负担，他们涉及到那些已经完整苗接种的 5100 万人，以及 940万名 0 至 11 岁未成年人。