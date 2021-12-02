法国与欧盟举行仪式向德斯坦致敬

法国总统马克龙和欧盟领导人今天于法国前总统德斯坦逝世一周年之际，在斯特拉斯堡的欧洲议会举行仪式纪念这位"伟大的欧洲人"。法国总统马克龙主持纪念仪式。

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据法新社说，该仪式因新冠疫情而由最初计划在2月2日他的诞辰纪念日举行推迟了10个月。因此，仪式选在了德斯坦逝世一周年之日。德斯坦于2020年12月2日逝世，享寿94岁，消息说，德斯坦因感染新冠病毒而逝世。

仪式在欧洲议会中庭举行，三个欧洲机构的领导人即议会主席萨索利、欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔也参加并发表讲话。

为强调德法友谊法，德国总统施泰因迈尔发表讲话。法国前总统德斯坦的妻子安妮-艾蒙-吉斯卡尔-德斯坦、以及他的子女和孙辈都出席仪式。

德斯坦在1989年至1993年担任总统任期结束后当选欧洲议会议员。 他被认为是欧洲的重要建设者之一，为欧洲理事会的成立、欧洲议会的直接普选、货币联盟的开始和欧洲航天局的成立等欧洲建设的重要阶段工作做出巨大贡献。

在距离法国总统选举还有五个月的时候，马克龙打算让法国的这个轮流主席任期成为促进欧洲发展和加快27个成员国在一些议题上的决定的时间，如移民政策、欧洲边界的碳税和在整个欧盟实行最低工资等。法新社说，欧盟有六个国家其实没有最低工资政策。