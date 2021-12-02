法国医院研究显示：第3剂疫苗保护力增至95%

法国医院研究证实 第3剂疫苗的保护力可以增至95%。此外，法国本土周四确认了首例Omicron变种感染病例，在此之前，法国只在其海外领土印度洋留尼汪岛发现了一个Omicron变体的阳性病例。

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法国费加罗报报道：法国“研究调查评估统计局通过对10月18日到11月14日期间住院、筛检与疫苗施打数字的研究结果显示，“针对第2剂施打距今超过6个月的60岁以上民众，面对重症住院，补打第三针的疫苗保护力可增加至约95%”，要比同样年龄未补打第三针的人增加15%的保护力。第三针对于80岁以上长者的保护力更是增加近20%。这意味著接种追加第三剂的人因Covid-19住院的风险比未接种疫苗者低了20倍。

法国60岁以下民众由于是直到近日才得以接种第3剂疫苗，因此研究调查评估统计局尚无法评估追加剂对该族群的影响。

法国这一临床研究与10月刊登于英国医学期刊刺胳针（The Lancet）中的一份以色列研究相呼应，其评估指出，第3剂能避免重症住院的效力高达93%。因此法国科学委员会（Conseil scientifique）表示，追加剂的施打宣导对避免医院超负荷来说非常关键。

法国巴斯德研究所（Institut Pasteur）日前公布预测模型，指出法国住院高峰预计为明年年初，但如果从现在开始，每天施打第3剂人数能从目前平均的23万5000人，快速提升到每天40万人，届时住院人数将能减少44%。

法国第5波疫情来势汹汹，新增病例人数最近不断飙升，每日新增个案为5万多人，而一周前还只有3万多人。对法国政府来说，追加第3剂的行动已成为避免第5波疫情进一步恶化的优先要务。

另据法新社报道：法国本土确认的首例Omicron变种感染病例的患者是一名居住在巴黎地区的50岁至60岁的男子，他在从尼日利亚旅行回来时接受检测被发现后确诊。据报道，他在11月25日下飞机时进行的测试中没有表现出任何症状，但测试结果证明是阳性。该男子与陪同他旅行的妻子都没有接种疫苗，新冠病毒检测都呈阳性。法国卫生部门正在对这对夫妇及其家人进行测序以核实是否都是Omicron变体。

在此之前，法国只在印度洋的一个岛屿留尼汪岛发现了一个Omicron变体的阳性病例。法国政府发言人周三说，"全国有13个Omicron变体的疑似病例"，预计 "在未来几小时或几天内 "将确认病例。法国防疫科学委员会主席戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）周四表示，“圣诞假期不会因第5波疫情而面临威胁，我们已尽一切可能手段来避免再次封城”。