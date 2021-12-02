肖尔茨许诺上任后第一个外访地：巴黎

德国社民党领袖和未来的德国总理肖尔茨已经预定上任后第一个出国访问的国家将是法国。肖尔茨强调法德友谊是欧洲建设合作成功的基础。

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据法新社今天报道说，德国社会民主党人和未来的德国总理肖尔茨在周三发表的一篇采访中表示，他将预定对巴黎作为上任后首次正式访问，他强调法德友谊是欧洲建设的 "基础"。

据肖尔茨在接受《时代》周刊采访时说，一旦被德国议会下院选举为总理，可能在下周，他将首次出国前去巴黎访问。他说，德国和法国之间的友谊是决定整个欧盟成功的合作的基础，因此这个第一次旅行选择巴黎不仅是非常明智的，而且在感情上也是非常重要的。

在肖尔茨之前，他在总理府的前任们也都按照传统首次出国访问巴黎。

不过法新社说，在由社会民主党人、自由主义者和生态主义者组成的所谓 "三色旗 "联盟的三个政党上周通过的180页方案中，欧盟在最后才出现。在介绍这一方案时，肖尔茨肯定了他的下届政府的意愿，促进并推动建设欧洲主权强大。

法国欧洲事务国务秘书克莱蒙-博纳此后表示欢迎，并说，在法国于1月1日接任欧盟轮值主席国之际，这一德国组阁联盟协议为改革欧洲提供了极其坚实的工作基础。法国当局强调，他们愿意与德国新政府迅速展开合作。

据评论认为，法国总统马克龙总统与默克尔长期以来建立了牢固的信任关系。根据Zeit采访报道，马克龙未来将面对一个"清醒、务实和坚定 "的合作伙伴。在默克尔16年的简约风格之后，肖尔茨似乎体现了连续性，但用他的话说，其风格是 "行动而不是炫耀"。