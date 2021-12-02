2024年巴黎奥运：阿里巴巴的合作引发数据安全担忧

中国网络巨头阿里巴巴是2024年巴黎奥运会的十五家最大的赞助商之一，法国国家信息安全署对奥运参与者的个人信息安全表示担忧。

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法新社报道说，法国国家信息安全署近日表示对巴黎奥运会举办方与阿里巴巴集团合作共同处理出席奥运会的个人的信息管理倍感担忧。信息安全署负责人布帕尔（Guillaume Poupard）表示，他们已经反复多次要求组办方停止与阿里巴巴的合作，因为这其中涉及信息安全问题。

据介绍，注册参加奥运会的各界人士的个人信息，包括法国警方的人员都将被输入阿里巴巴所属的云端。这对法国内政部来说是难以接受的。法国政府内部的一位顾问向记者表示，确实存在一个阿里巴巴问题，但是，政府并不愿意对此表态。法国负责数字问题的国务秘书将问题下放给巴黎奥运部门间代表团，巴黎奥运组委员则向法新社表示相关数据的存储正在与各界协商。

对法国信息安全机构代表Alain Bouillé来说：“目前法国当局的最大担忧的是可能发生的网络攻击，而并不是阿里巴巴的赞助问题。但是，问题是，如果是美国的网络巨头，我们还可以与他们商榷，但是，与阿里巴巴没有任何讨论的余地，而且，可以肯定的是，一旦被阿里巴巴控制，这意味着受到中国政府的掌控”。法新社补充说，尽管所有的数据都将被储藏在欧洲。

Alain Bouillé还表示，事实上，阿里巴巴的工作完全可以由法国的网络集团Atos 承担，不过，巴黎奥运组办方认为要解除与国际奥委员的正式赞助商之间的合作关系十分困难，除非政府层面能够出面介入。

法新社介绍说，中国网络巨头阿里巴巴是国际奥委员的十五家最大的赞助商，他与国际奥委会的合作从2018年的韩国平昌的冬季奥运会开始。