法国检测出9名新变种病毒Omicron 感染案例

法国卫生总局周五更新数目地宣布，法国已检测出9名新变种病毒奥米克戎 Omicron 感染案例。这些病例包括一名大巴黎地区居民，从尼日利亚返回的男子，以及两名妇女，一名来自上莱茵，另一名来自旺代，她们均从南非旅行后返回法国。

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法国卫生总局指出，在全球 21 个国家/地区已确定出现奥米克戎Omicron 新冠变种病毒后，这个新冠变种病毒已登陆法国本土了。

法国卫生总局在新闻稿中指出，奥米克戎新冠病新变种病毒自 11 月中旬以来在南非迅速传播后，这新变种病毒已经在法属留尼汪岛的一个人身上被发现。 12 月 2 日宣布了两例感染 Omicron 的首例患者，一例由大东部地区卫生机构 (ARS) 负责，另一例由大巴黎地区卫生机构负责处理。

法国卫生总局还说：现阶段的这9 例奥米克戎新变种病例是在法国的以下地区发现的，它们是：留尼汪岛(La Réunion)、奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯(Auvergne-Rhône-Alpes,)、普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸(Provence-Alpes-Côte d'Azur)、大巴黎地区、卢瓦尔河谷 (Pays de la Loire) 和法国大东部地区（ Région Grand Est ）”。

卫生单位已经启动一项健康调查，大巴黎地区卫生局 ARS 也进一步详细指出： “在他们返回法国本土的那天（11 月 25 日，），法国卫生协议要求，对来自红色区域的未接种疫苗的人进行 100% 的检测，并对来自橙色区域的未接种疫苗的人进行随机检测”。 这些被检测出新变种病毒的旅客，他们当中，没有一人曾经接种过疫苗。