马克龙访阿联酋 签80架“阵风”战机订单

马克龙在达索首席执行官埃里克-特拉皮尔（右）帮助下走出一架阵风战机驾驶舱2017年6月巴黎布尔歇航展。

法国总统马克龙今天12月3日到访迪拜之际，阿联酋与法国签署购买80架阵风（Rafale）战机，外加12架狞猫（Caracal）直升机的协议。

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据爱丽舍宫的说法，这份订单，在加上12架狞猫直升机和相关部件，总金额超过170亿欧元。这是阵风战机自2004年服役以来的最大国际订单。

法国总统府的声明称，这是两国之间战略伙伴关系的一项重大成就。该声明强调，双方的互信还包括法国在阿联酋领土上有三个法国军事基地。

据法新社说，该协议是在马克龙和阿布扎比国家元首和王储穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬（MBZ）在迪拜世博会荣誉馆会面时签署的。这是法国总统对三个海湾国家进行访问的首日。

该订单将从2027年起按F4标准交付，F4 标准据称是一个斥资20亿欧元正在开发的项目，该项目将于2024年完成，被称为 "技术、工业和战略的飞跃"。

10年前，法国前总统尼古拉-萨科齐曾支持对阿联酋出售阵风战机。但谈判没有结果。

不过，从那时起，尽管有美国和欧洲飞机的竞争，但 "阵风"在国际上还是取得了突破性进展。

根据提交给国会的法国武器出口报告，阿联酋是法国国防工业在2011-2020年10年间的第5大客户，一共有47亿欧元的订单。

法国武装部队部长弗洛伦斯-帕利（Florence Parly）赞扬阿联酋订购80阵风战机的协议是"历史性合同"，可"直接促进地区稳定"。

然而，近年来，由于在也门冲突中出现法国武器，导致巴黎受批评。沙特阿拉伯及其盟友被大赦国际等非政府组织怀疑在也门犯下战争罪行。

法国总统马克龙在访问阿联酋之后，还将前往卡塔尔和沙特阿拉伯访问。