法国第三剂疫苗接种预约挤爆 将重启Covidliste应用程序

法国出现第三剂疫苗接种预约的困难，面对此问题，有关单位宣布疫苗接种应用程序Covidliste 重新投入使用。该网站让民众个人与有可用剂量的专业机构联系，它在停顿休息一个半月后，于周一再次启动。 旨在让民众更容易预约加强疫苗接种。

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法国政府承诺简化流通民众为能取得疫苗接种预约管道系统。 根据巴黎人报指出，为了帮助民众，之前曾经使用过，但已经在10 月 17 日暂停的疫苗注射登记网站： Covidliste 网站，将于周一再次激活，恢复使用。 其功能原则很简单：“提醒民众拥有可使用的疫苗剂量，而无需在网路上到处搜索寻找它”。 具体而言，对于那些已经在此网站注册过的个人，会接获网站通知：在其住家附近有疫苗可打时，特别是在一天结束时，如果有那些残剂可施打时，民众个人会收到通知。

Covidliste 网站的联合创始人 Martin Daniel 解释说：“我们收到了来自疫苗接种专业人士和市民的信息，要求我们重新启动该服务：这表明目前的确有这项需求”，这个网站工作人员都是志愿工作者。

有大批法国民众涌入这个网站，希望预约施打加强剂量，该网站现在对所有成年人开放。 数据显示，全法国已经有1000 万居民接受了第三剂疫苗注射，2400 万已经符合接种条件，因此在预订平台上观察到了抢购潮。 这还不计算所有那些将在未来几天和几周内进入预约循环系统的民众（，按照规定：凡接种过第二剂疫苗者，需要等五个月的时间才能打第三剂）

简而言之，它卡住了。 在某些省份，居民要等几周甚至几个月都找不到预约空间。卫生部长韦兰（Olivier Véran） 于 11 月 25 日宣布，未来几周内将开设 300 个疫苗接种中心。 但是，除了仍在运营的 1,100 个站点外，上周只有 50 个站点重新开放。

今年夏天该预约网站的注册人数超过 140 万 ：

截至 6 月，已有超过 140 万法国人在 Covidliste 上注册。 该网站警告说，并非每个人都拥有一个始终激活的帐户。 因此，有些人，尤其是那些拥有帐户超过六个月的人，将不得不重新注册。 相反地，鼓励那些已经接种第三剂疫苗者停用他们的个人资料，以最大限度地增加其他人的机会。