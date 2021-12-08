大巴黎地区快线捷运 RER C 的巴黎停靠站“圣米歇尔-圣母院 (Saint-Michel-Notre-Dame) ”，由于该车站需进行现代化的翻修工程，将于2022年关闭4个月该快线的这个停靠站。这项翻修工程所需经费，将于周四(8日)进行投票表决。

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大巴黎地区的快线捷运 RER C， 由于其所经过的圣米歇尔-圣母院的停靠站，需要进行现代化的翻修工程，将于2022年关闭4个月该快线的这个停靠站。这项翻修工程所需的经费支出按计划今天周四进行投票。工程准备工作将自2022年 1 月开始，并在2020秋季开始关闭这个圣母院停靠站4个月。已经有一些保护使用者权利协会开始感到担忧。

在巴黎圣米歇尔-圣母院停靠站进进出出的捷运RER C线的旅客，未来无疑会欣赏这个状况曾经非常惨淡的f'gv国家铁路局这个车站的焕然一新。

对于这项捷运地铁站现代化工程，大巴黎地区的交通组织机构 （Île-de-France Mobilités (IDFM) ）将于周四的董事会期间投票通过一笔3240万欧元的资金款项。事实上，这个C线的停靠站的确需要在明年秋天将车站完全关闭数月。

这项翻修工程的准备工作将自2022年 1 月开始，在不影响车站的运作下进行白天及晚上的施工，直至6月为止。然后7月以及8月的前三周，则只有晚上施工，但不至影响捷运行驶的功能，巴黎的RER快线捷运是观光客使用最多的交通线。

但是从8月23日起，将揭开工程大幕！ C 线将继续正常运营，但列车将不再停靠在圣米歇尔-圣母院这一站，它将对公众关闭。

整个停靠站的结构工程最多将在四个月后结束，亦即于2022 年 12 月结束。