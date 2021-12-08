法国共和党候选人佩克雷斯民调窜升 第二轮击败马克龙

刚刚从右翼共和党初选胜出的瓦莱丽·佩克雷斯，出乎意料地在民调中窜升，第一轮逼近现任总统马克龙，第二轮击败马克龙。

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昨日前日前后公布的两个民调均显示，佩克雷斯女士在民调中暴涨，根据周二出笼的民调机构Elabe提供给法国『快报』和BFMTV电视台的最新民调，佩克雷斯第一轮投票率提升至20%，紧追任期届满的马克龙总统之后，第二轮甚至以52%比48%击败马克龙。

这一民调是在佩克雷斯星期六在共和党初选胜出之后的三日内完成的。佩克雷斯乘着初选胜利的东风，气势夺人，与11月23-24日的上次民调相比，窜升11个点。尚未宣布再次竞选的马克龙总统则为23%，比上次下降两个点。

根据这一民调，在第一轮选举中，马克龙和佩克雷斯均遥遥领先于极右翼国民联盟候选人玛琳娜.勒庞，勒庞投票意愿15%，减少5个点，以及另外一个极右翼总统候选人埃里克.泽穆尔，泽穆尔投票意愿14%，增加一个点。而其他所有左翼总统候选人得票率都减少一个点，落到10%以下。

这一民调完成于12月6-7日，调查人数1474人，其中1354人为登记选民，

另外一个周一公布的Ifop-Fiducial的由LCI电视台和费加罗报公布的民调显示，共和党候选人佩克雷斯民调突破，投票意愿虽然远低于马克龙的25%，但已与国民联盟候选人勒庞拉平--17%，埃里克.泽穆尔则为13%，左翼方面，尚无一人突破10%。

需要说明的是，投票意向并不预告未来投票结果，它只是民调完成之日，对候选人力量消长及活力的显示。

法国第一轮总统大选将于2022年4月10日举行。