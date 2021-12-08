法国议会议案：要投票承认中国虐待维吾尔人是反人类罪与种族灭绝罪

法国社会党已将一份旨在承认中国对维吾尔族的 "反人类罪 "和 "种族灭绝罪 "的议案列入2022年1月20日国民议会议程。该议案届时将表决，而此时正距离北京奥运会将要开幕前不远。

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据法新社今天自巴黎报道说，一名议会消息人士今天周三表示，法国社会党已将一份旨在承认中国对维吾尔族的 "反人类罪 "和 "种族灭绝罪 "的案文列入1月20日的国民议会议程。

该提案届时付诸表决。议案由法国社会党第一书记奥利维尔-福尔向议会提交。该动议将被付诸表决，它以议员Frédérique Dumas（属自由与领土党）的议案文本为基础，要求法国国民议会 "正式承认中华人民共和国当局对维吾尔人实施的暴力行为构成危害人类罪和种族灭绝罪"，并 "谴责 "它们。议案促请法国政府也照做谴责。

美国周一宣布对2022年北京冬季奥运会和残奥会进行外交抵制，美国指责中国西北部的主要民族维吾尔族穆斯林所在的新疆正在发生种族灭绝和反人类罪行。

英国在周三今天宣布出于同样的指控原因要抵制北京冬季奥运会。

但法国说，它将在这个问题上与其他欧盟国家 "协调"。

法新社说，人权组织指责中国将100多万穆斯林关在政治再教育营中。在发生了一系列归咎于伊斯兰教徒和分离主义分子的袭击事件后，维吾尔族人尤其成为打压目标。

据北京说，这些营地实际上是职业培训中心，旨在引导他们远离激进主义。

该报道称，美国还指控新疆维吾尔人遭强迫绝育，涉嫌种族灭绝。