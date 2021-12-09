法国左派有人呼吁团结竞选 要再推初选

距离法国总统选举还有四个月，七名左翼候选人仍未脱颖而出。根据民意调查，他们中没有人能够获得进入总统选举第二轮的资格。社会党人安妮-伊达尔戈和前部长阿尔诺-蒙特布尔分别发起了团结的呼吁。

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据本台报道称，就2022年总统选举，伊达尔戈（Anne Hidalgo）和蒙特布尔（Arnaud Montebourg）呼吁左翼团结起来。现任巴黎市长伊达尔戈呼吁举行左翼初选，为2022年的总统选举指定一个共同的候选人。

法国左翼党派昨天被称之为疯狂一天。这一切都要从蒙特布尔说起。该候选人呼吁左派候选人联合起来，即使这意味着可能会丢掉了独立候选资格。“他解释说："我准备为一个共同的项目和一个共同的候选人提供我的候选资格，我邀请我的竞争对手和同志们也这样做。”

蒙特布尔准备在出现共同候选人时牺牲自己。这也是伊达尔戈的赌注。伊达尔戈为此取消了前往拉罗谢尔竞选宣传计划而参加法国电视一台TF1晚上8点节目。据她提议：为左派组织一个开放的初选。伊达尔戈说：“有必要组织一次由我们的公民同胞仲裁的初选，我知道会有很多人想参加，因为他们期待我们找到希望。”

据本台记者Julien Chavanne分析说，由于无法创造一种张力来打破第一轮选举的墙壁围阻，蒙特布尔和伊达尔戈正在打联合集结牌，目的只有一个：敦促绿党雅多Yannick Jadot和法兰西不屈服党的梅郎雄Jean-Luc Mélenchon同意参加初选。

问题是雅多已经拒绝了这一提议。雅多今天周四在欧洲一台上给出拒绝性回答说，"不，我不会参加左派的初选。"巴黎市长伊达尔戈在目前民调中被认为是3％至7％。雅多嘲讽说，有人希望通过一个惊喜来打破僵局。雅尼克-雅多说，他已经在9月经过了一次初选，当时还呼吁社会党选民参加绿党的初选。

法国右派共和党党内初选选出了巴黎大区主席佩克雷斯一鸣惊人，民意得分飙升，甚至指如果进入第二轮将打败现任总统马克龙。

另一位左翼人士也可能接棒号召联合，但这并非别没有自己的小算盘：克里斯蒂安-陶比拉（Christiane Taubira）这位前司法部长，一直被传言也要参加总统选举。