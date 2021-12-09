法国：外交抵制北京冬奥立场尚未定案？

尽管法国教育与体育部长布朗盖今天接受法国多家电视电台采访时明确说法国不会外交抵制中国北京冬季奥运会，但是法国是否抵制北京冬奥会的立场似乎并没有完全确定。法国外交部长勒德里昂今天表示，此问题必须在欧洲联盟统一立场层面最后决定。欧盟中已经有国家先行宣布部分抵制北京冬奥会。分析指，法国巴黎2024年举办夏季奥运会，抵制北京冬奥会，具有微妙压力。如果欧盟层面采取决定，将对法国的立场有捍卫意义。

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据中央社今天报道说，法国官员称法外交抵制北京冬奥立场尚未定案。据该报道，法国一名官员表示，针对是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奥运，法国与其他欧盟国家仍在一起考虑其立场。法国教育部长布朗盖（Jean-Michel Blanquer）稍早曾表示，法国官员会出席北京冬奥。

被问到美国、澳大利亚、英国和加拿大相继宣布外交抵制北京冬奥，有什么看法时，法国教育部长布朗盖说法国“不会这么做”。布朗盖接受国BFM电视台（BFM TV）和RMC电台访问时说：“我们必须谨慎处理体育和政治之间的关系。”他称，“体育是一个截然不同的世界，必须保护其免受政治干预。否则，事情可能会失控，最终可能会扼杀所有的比赛。”

据布朗盖表示，他不会前往北京，但是体育部长马拉希尼亚努（Roxana Maracineanu）将代表法国政府出席北京冬奥。

据法新社说，但布朗凯随行人员中的一名官员匿名表示，布朗盖这番言论应表明，法国没有考虑全面抵制北京冬奥的体育赛事。

目前没有任何国家决定全面抵制北京冬奥会。

这名官员强调，法国对于派外交官员出席冬奥的立场，仍在讨论阶段，尚未拍板定案。

法新社说，布朗盖作为教育与体育部长，他的表态层面是说，法国没有体育抵制北京冬奥会。但是，外交层面，法国是否外交抵制北京冬奥会，是应该由外交部长来表达。

据中央社说，然而在布朗盖受访时说法国不会外交制裁北京冬奥的几乎同时，法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）予以反驳，并表示他仍在寻求欧盟对北京冬奥可能的外交抵制，采取共同立场。法国外长在记者会上表示：“我们赞成采取共同立场，将会在下一场或下下一场（欧盟）外长会议考虑所有问题。但这个问题必须以欧洲层面处理。”

就法国赞成欧盟对北京奥运会采取共同立场，路透社今天报道称，法国外交部长勒德里昂周四称，欧洲有必要在外交抵制2月北京冬奥会一事上采取共同立场。

勒德里昂在巴黎与德国外交部长拜尔波克举行了联合记者会。此前法国教育部长Jean-Michel Blanquer表示，法国将不会抵制北京冬奥会。