法国新冠第五波开始 24小时130死 2500名重症患者

在法国，第五波新冠疫情开始扩散之际，24小时内新冠病毒已导致130人死亡，以及的近2500名重症患者，这是截稿前，费加罗报提供的数据。这现象同时也提出警讯，目前那些富裕国家已经出现第三剂疫苗接种的蜂拥人潮。法国卫生部长韦兰本周五（10日)前往里尔视察时表示，对于目前的疫苗接种速度表示欣慰，并宣称希望圣诞节前能够达到施打2000万第三剂疫苗的接种目标。

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根据本台截稿时的费加罗报周五数据指出，在过去的 24 小时内，已发现有超过56,000件的新增新冠病毒感染病例。 与此同时，医院的紧张压力仍在继续增加中，总共有2,461 名患者陷入重症情况，并进入重症监护室接受治疗；周三当天这项数据曾经为2,426 名。 在 24 小时内，重症病房新增了243 名患者。 在 11 月 23 日时，这项总数仅有 1,007 人，也是法国第五波大流行到来之前的最低水平。

周四上午，卫生部长奥利维尔·韦兰 (Olivier Véran) 提出了更高的数字，并创下了 24 小时内的新冠的新增感染病例记录，达到 72,000人，

这也是在两年来新冠疫情危机中从未达到过的水平。 之前，最高记录可追溯到 2020 年 11 月上旬，约为 70,000人。

法国医院统计现在正在治疗13,363 名新冠住院患者（24小时内新增了1250 住院患者）。目前，法国医院出现紧张局势的一个迹象是，包括大巴黎地区在内的6个地区已经重新启动了所谓的《白色计划》，该措施可以特别是允许取消操一些开刀作业，并将工作人员重新分配给重症监护服务。

根据地方户籍档案数据指出，Geodes数据库中提供的SPF 数据，此波疫情的爆发已导致在最新24 小时内，有130名新冠住院患者死亡。法国自新冠疫情开始以来至今，总共导致120,168 名新冠患者死亡。