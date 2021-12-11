法国和希腊军售订单险些又被美国截走？巴黎称这次和澳潜艇那次不一样

雅典在本周六官方证实称，希腊的确将从法国购买三艘护卫舰。鉴于此时发生不久之前，澳大利亚改转为从美方购买潜艇而一度引发法美外交危机，本次的法国与希腊军售在最终协议尚未签署完毕之际爆出美国也向希腊提出海军军售方案，法国国防部本周六出面给出了进一步的解释。

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法国政府周六强调称，与上一次澳大利亚转变想法改从美国购买潜艇一事不同的是，本次美国向外界正式宣布向希腊提出海军军售方案之前，就已经提前和法国政府打好了招呼。法国国防部解释称，“（美方）写信给我们，告诉我们，作为美法良好关系的一部分，继AUKUS问题之后，美方向法方提前发出通知”。法国国防部保证称，“美国这次并没有想寻求（在背后）做其他的什么事”，“美国向希腊提出海军军售方案，这只是招标工作的行政程序的后续，对于美方来说，如果就这样戛然中止，从行政角度来讲将会是很困难的”。

根据法国和希腊的海军军售协议，三艘防御和干预护卫舰将由NAVAL集团在法国西部洛里昂建造，于2025年到2026年交付给希腊海军。此前的先行协议还包括可选的第四艘护卫舰。希腊总理本人亲自宣布了法国与希腊协议生效并将继续执行下去的消息。巴黎方面也回应称美国的提议已经失效，法国向希腊出售军舰，已经铁板钉钉。