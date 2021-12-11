漫长的去法国殖民化：新喀里多尼亚开始第三次也是最后一次自决公投

新喀里多尼亚人在巴黎时间12月11日晚21点前往投票站，开始第三次也是最后一次自决公投。这里的去法国殖民化已经进行了超过30年，如今新喀里多尼亚所处的印太地区紧张局势正在加剧，又因其战略重要性，法国本土对本次公投高度关注。

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法新社报道称，有184332人登记在特别投票咨询名单上。当地政府在岛上部署了一系列重要的安全措施，2000名宪兵、警察和士兵严阵以待。分离主义者们宣布不会参加投票，理由是无法组织“公平的投票”。然而本次投票是1988年巴黎-马蒂尼翁协议发起的进程当中的关键一步，旨在让新喀里多尼亚的原居民卡纳克人和白人定居者的后裔卡尔多奇人之间达成和解。此后的“努美阿协定”为这个法国海外领地确立了为期20年的非殖民化进程。“努美阿”协议规定连续举行三场全民公决，以询问居民是否希望该岛“实现完全主权并独立”。前两次选举均由亲法国派获胜，2018年的全民公投当中，选择留在法国的支持率为56.7%，2020年为53.3%。

然而，第三次公投发生在急剧变化的情况下：一方面，这个拥有约150万平方公里专属经济区的群岛，因中国的崛起而成为战略要地；另一方面，新喀里多尼亚生产的镍和钴已成为新电池市场必不可少的矿产资源，这也是地球生态转型的保障。

12月11日，法国总统马克龙保证，无论公投结果如何，“公投之后，新喀里多尼亚都将与法国共处”，特别是“考虑到该地区的地缘政治现实”。今年六月，喀里多尼亚行动者与法国中央政府决定，本轮公投之后，将开启一段“稳定和趋同的时期”。如果新喀里多尼亚这次选择留在法国，那么双方将“制定留在法兰西共和国之内的新法规”；如果新喀里多尼亚这次选择独立，那么“将研究新国家的宪法”。