生在法国的双胞胎熊猫欢黎黎和圆嘟嘟今正式与公众见面

双胞胎熊猫幼崽“欢黎黎”和“圆嘟嘟”于12月11日星期六在法国圣艾尼昂河畔的博瓦尔动物园公开迈出了它们的熊猫生之第一步。

在法国博瓦尔动物园出生四个月后，双胞胎熊猫“欢黎黎”和“圆嘟嘟”12月11日星期六首次与游客们见面。

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这两只熊猫在8月2日出生，由法国足球运动员姆巴佩和中国奥运冠军、东京花样跳水金牌得主张家齐担任教父和教母。在博瓦尔动物园的大型玻璃窗后面，游客们能够观察到熊猫宝宝们如何移动，神态如何。

在动物园周六发布的一段视频中，可以看到这对双胞胎幼崽绕着领地走来走去。当看守人用手机观察并拍摄它们时，两只熊猫都试图爬上附近的岩石。动物园兽医负责人穆罗表示，“双胞胎熊猫已经能够自己移动了。它们探索、发现自己周边的环境”。“这对双胞胎长得很好，重约7.4公斤，每天要吃几次熊猫母乳，有时还要再加一瓶奶”。

双胞胎熊猫“欢黎黎”和“圆嘟嘟”的母亲名为“欢欢”，父亲名叫“圆仔”，“欢欢”和“圆仔”都是从中国借到法国的大熊猫，旨在强调中国与法国的良好关系。在诞下“欢黎黎”和“圆嘟嘟”之前，“欢欢”和“圆仔”还在2017年诞下一只熊猫，名叫“圆梦”。“圆梦”是在法国出生的第一只大熊猫。在被送往中国之前，这些幼崽将在法国度过几年。

美联社回顾称，中国大约有1800只大熊猫生活在野外，而全世界大约有500只大熊猫被人工圈养。几十年来，中国通过“熊猫外交”向友好国家赠送了一些熊猫。最近，中国也开始以商业条件，将大熊猫借给其他国家的动物园。