生在法国的双胞胎熊猫欢黎黎和圆嘟嘟今正式与公众见面
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在法国博瓦尔动物园出生四个月后，双胞胎熊猫“欢黎黎”和“圆嘟嘟”12月11日星期六首次与游客们见面。
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这两只熊猫在8月2日出生，由法国足球运动员姆巴佩和中国奥运冠军、东京花样跳水金牌得主张家齐担任教父和教母。在博瓦尔动物园的大型玻璃窗后面，游客们能够观察到熊猫宝宝们如何移动，神态如何。
在动物园周六发布的一段视频中，可以看到这对双胞胎幼崽绕着领地走来走去。当看守人用手机观察并拍摄它们时，两只熊猫都试图爬上附近的岩石。动物园兽医负责人穆罗表示，“双胞胎熊猫已经能够自己移动了。它们探索、发现自己周边的环境”。“这对双胞胎长得很好，重约7.4公斤，每天要吃几次熊猫母乳，有时还要再加一瓶奶”。
双胞胎熊猫“欢黎黎”和“圆嘟嘟”的母亲名为“欢欢”，父亲名叫“圆仔”，“欢欢”和“圆仔”都是从中国借到法国的大熊猫，旨在强调中国与法国的良好关系。在诞下“欢黎黎”和“圆嘟嘟”之前，“欢欢”和“圆仔”还在2017年诞下一只熊猫，名叫“圆梦”。“圆梦”是在法国出生的第一只大熊猫。在被送往中国之前，这些幼崽将在法国度过几年。
美联社回顾称，中国大约有1800只大熊猫生活在野外，而全世界大约有500只大熊猫被人工圈养。几十年来，中国通过“熊猫外交”向友好国家赠送了一些熊猫。最近，中国也开始以商业条件，将大熊猫借给其他国家的动物园。
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