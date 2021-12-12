新喀里多尼亞公投96%选票反对独立 马克龙：法兰西万岁

法属新喀里多尼亚在12月12日的公投中明确拒绝独立。据法国驻新喀里多尼亚高级委员会在统计了所有选票后，反对独立的支持率达96.49 %。由于独立运动抵制公投，投票率大幅下降，达到43.90%，共80938名选民参与了公投。就公投结果，法国总统马克龙发表电视讲话称，“今晚，法国更加美丽，因为新喀里多尼亚已经决定留下来。”

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根据法国驻新喀里多尼亚高级委员会周日公布的官方结果，新喀里多尼亚以96.49%的得票率对独立进行了大规模的“反对”。“赞成”一方获得了3.51%的选票，空白和无效票占2.99%。当地支持独立的政党曾宣布不会参加公投，理由是在该群岛自9月以来一直受到新冠疫情的影响，卡纳克人处于悲痛之中的时候，不可能组织“公平的竞选”。

由于独立派政党呼吁抵制投票，本次公投投票率为43.90%，与之前的两次公投相比，投票率大幅下滑。法属新喀里多尼亚位于南回归线附近，处于南太平洋，位于澳大利亚布里斯班以东约1500公里。该地区整体主要由新喀里多尼亚岛和洛亚蒂群岛组成，在印太地区和法国的印太战略中具有重要的战略意义。

根据1998年的《努美阿协议》，法国承诺在1998年至2018年期间向新喀里多尼亚政府移交除国家主权之外的一些权限和若干机构。

《协议》还规定：“在今后的15—20年内，该群岛将就独立举行全民投票，如3/5的人选择独立，法国则交出其余权力，如独立被否决，可在随后4年中再举行两次投票，如果独立在第二次投票又被否决，将重新商议该群岛前途。”

在2018年和2020年举行的前两次公投中，当地选民投票不支持独立，选择继续留在法国。周日是法属新喀里多尼亚举办的第三次、也是最后一次独立公投。

马克龙周日在巴黎时间下午发表了电视讲话。他在讲话中说，“喀里多尼亚人选择继续留在法国。他们已经自由地决定这样做。对于整个国家来说，这种选择是一种骄傲和认可。”

马克龙说，“今晚，法国更加美丽，因为新喀里多尼亚已经决定留下来。我们所有人都应该以雄心壮志和尊重来书写我们的历史：一段毫不含糊地记住卡纳克人的历史，他们是《努美阿协议》承认的第一个族群，他们在国家社会中的存在是一个宝贵的机会。”

马克龙说，“这段历史毫不掩饰地承认后来到达新喀里多尼亚群岛上的喀里多尼亚人的贡献，他们在那里扎下根来，作为自由人生活。一部展望未来的历史，展望我们这个世纪的挑战，展望太平洋的挑战，它是我们国家空间的一个组成部分。”

马克龙说，“法国人，亲爱的新喀里多尼亚同胞们，法国为成为你们的祖国而自豪。今天晚上，她再次承诺保护你，并陪伴你，无论情况如何。”演讲最后，马克龙说，“新喀里多尼亚万岁；共和国万岁；法兰西万岁。”

马克龙随后还在推特上写道，“喀里多尼亚人选择了法国、团结和信任。我对此感到非常自豪。现在要靠我们继续建设我们的先辈们所梦想和发起的共同命运。”