2022年法国小姐大赛：大巴黎地区选手夺冠，赛制争议不断

“法国小姐”比赛虽然引发的争议越来越大，但观看赛事的民众热情依旧不减。今年法国小姐大赛桂冠由法兰西岛选手摘取，周六至周日晚在TF1电视台的现场直播吸引了近730万观众观看。去年这个数字是860万，创下了自2006年以来的收视记录。

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法兰西岛小姐黛安·莱尔24岁，拥有国际商务文凭，从事房地产开发，身高1米77，黑发，力压其他众地区选手成为2022年法国小姐冠军。她表示，“作为一名女性，我想表明我们可以成为法国小姐，同时做一个女权主义者”；“对我来说，女权主义意味着我能决定去做我想做的事”。

“法国小姐”大赛只针对身高不低于1.70米、年龄在25岁以下的单身女性，这引起了越来越多的争论。早些时候，法国男女平等事务部长伊丽莎白·莫雷诺曾评价认为，法国小姐的选举规则属于“过去”。“法国小姐”赛事公司总裁乔伯特在2022年度比赛的介绍中宣布，候选人将首次获得决赛的报酬，而不是排练的报酬。她承认说，“有的标准可以改变，以适应时代（......）要求单身这一条规则，肯定已经过时了”。法国男女平等事务部长莫雷诺表示，正在和“法国小姐”赛事公司总裁乔伯特讨论让变性人参与大赛的可能性。

对此，黛安·莱尔表示，“的确，法国小姐的选举规则是过去的（产物），但我们喜爱这种过去，这毕竟是一年一度的盛会…法国小姐大赛永远都会是法国小姐大赛，它一直以来都是如此的，人们这么多年来也是一直热爱这个比赛，我不认为现在有必要对赛事进行更改”。法国文化部长罗丝琳·巴切洛特也在周五通过电视台BFMTV表示：“我喜欢法国小姐比赛（......）这是一场有趣而迷人的比赛”，“我们需要轻松一点，而且这些年轻姑娘们远非蠢货”。