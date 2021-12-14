签完法国阵风战机订单，阿联酋宣布暂停从洛克希德马丁购买战机

阿联酋官员12月14日星期二表示，政府已通知美国，暂停与洛克希德·马丁公司与购买50架新一代F-35隐形战斗机的谈判。

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路透社引述这位未具名的阿联酋官员，称“阿联酋刚刚从法国达索公司订购了80架阵风战斗机，由于技术，运营和财务等方面的限制，做出了停止与洛克希德·马丁公司谈战斗机购买的决定”。这名官员表示，“技术要求、（由美国施加的）运营主权方面的限制以及成本和收益比的分析，让阿联酋重新对（从洛克希德·马丁公司）订购战斗机的方案重新做出了评估”。

这名官员评价认为，采购最新一代美国设备仍然是阿联酋的首要任务，其中包括50架F-35、18架死神无人机和其他武器系统，总价值估计为230亿美元，这在未来并非没有恢复购买谈判的可能性。阿联酋国防部的一名官员向路透社保证，购买法国达索集团的阵风战机，是对F-35的补充，而不是为了替代美国的飞机。

在阿联酋发出上述确认消息之前，五角大楼发言人约翰·柯尔比在回应“华尔街日报”相关消息时表示，美国和阿拉伯联合酋长国之间的战略伙伴关系超出了军售合同的范畴，并保证华盛顿将回答阿布扎比方面提出的问题。

阿联酋是华盛顿在海湾地区的主要盟友之一，早前从特朗普政府那里获得了以购买F-35以换取2020年8月与以色列关系正常化的许可。洛克希德马丁公司的F-35近期在瑞士和芬兰压倒波音公司和欧洲竞争对手中标，本次被阿联酋宣布暂停购买战机的谈判，洛克希德马丁公司拒绝置评。