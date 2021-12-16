马克龙电视访谈总结政绩 反对派抨击其竞选却不明说

法国总统在周三晚间播出的一个预先录制的采访中对他上台后近五年来的政绩进行总结，包括经济改革，黄马甲运动到新冠疫情等，虽然他并未正式宣布角逐连选连任，但让观众感到他希望在爱丽舍宫再呆五年。

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这个名为 "法国将走向何方 "的节目于周日在爱丽舍宫的宴会厅录制，播出时间长达三个小时。 法国将于明年4月10日举行第一轮总统选举，马克龙没有像预期的那样回应反对派的迫切呼吁，宣布正式参选。由于法国对总统参选人的媒体曝光时间有平等的限制。所以，在距离总统选举不到四个月的时候，马克龙长时间的访谈受到已经宣布候选人的反对派和支持者的指责。反对派们谴责这个访谈是对候选人发言时间 "公平性 "的攻击，而执政党则捍卫总统向法国人解释自己政策的权利。

爱丽舍宫的几位竞争者员提出上诉要求裁判，并将此事提交给高级视听委员会（CSA）裁决。

在电视访谈中，记者多次问及他可能的候选资格，马克龙回答说" 考虑到国家（也考虑到自己）的情况，还不能回答这个问题"。但他也说 ，"我从未想过我们能在五年内完成所有事情"，希望 "继续向前"。

他说， "2017年他不为大众所知指，法国人选择了他（在2017年），之前他对法国人并不熟悉，但学会了相互了解。"马克龙将在下周二将迎来44岁生日。

马克龙在2017年当选时，承诺克服左右分歧，他解释说，他的项目建立在 "解放/保护/统一 "的三要素上。他在访谈中说，"我不相信野蛮，我不赞成弱肉强食！"。："我赞成责任、功绩，但也赞成在困难的时候相互帮助和团结。“

马克龙为2020年大流行病爆发后推出的 "不惜一切代价 "政策进行了辩护。他说这一政策之所以是可能的，是"因为我们有可信度，有稳固性，与劳动力市场的改革，与重建的吸引力相联系"。

对于充满争议的退休改革制度，他指出由于健康危机，养老金改革必须重新启动，但要 "走向一个简化的系统"，"大概有三个主要计划"，即公务员、私营部门雇员和自营职业者。他承认，按照他最初的打算，将它们从42个减少到一个，"太令人焦虑了"。

法新社报道，访谈中，在对自己的行动进行积极描绘的同时，马克龙承认犯了一些错误，但他说最重要的是，他从2017年以来所面临的各种危机中 "吸取了教训"。他也承认法国的公共债务状况需要警惕。他希望 "朝着退出所谓的特殊养老金计划 "的方向发展，称希望有一个简化的系统。