检测阴性或将无法获取健康码：法国欲立法强推新冠疫苗接种

自新冠大流行开始以来，法国6700万人口中已有超过121000人死于新冠病毒。法国是欧盟疫苗接种覆盖率最高的国家之一，几乎90%的12岁以上的人口已经接种了疫苗。然而面对奥密克戎变种的兴起，试图避免新限制措施的法国政府希望给那些尚未接种新冠疫苗的群体大力施压。

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法国总理让·卡斯泰12月17日星期五晚在卫生国防委员会会议后宣布，将在明年1月初提交一项法案，希望将现行的新冠健康通行证转变为疫苗接种通行证。

若这项法案得到通过，那么人们要进入受此通行证约束的地方，例如餐厅、文化场所、娱乐场所等，只提交核酸或者抗体的阴性测试结果将不再足够。想获取健康码，人们将必须接种新冠疫苗，或在新冠感染痊愈后接种加强针剂。接种加强针的最迟时间，应该是上一针接种后满4个月，而不是5个月。

卡斯泰表示：“我们承认，这是对未接种疫苗的人施加的压力”，“因为未接种疫苗者，代表了住院患者的大部分”；“我们给这些犹豫不决的法国人留了很多时间，但一月份我们会加强疫苗接种的激励措施…数百万法国人拒绝接种疫苗，这将整个国家的所有人的生命置于危险之中，并影响绝大多数人的日常生活，这是不可接受的”。

卡斯泰表示，最令人担忧的是奥密克戎变种的兴起，该变种极具传染性，从2022年初起可能在法国“占据主导地位”。因此，即使强化接种新冠疫苗的政令不会立即生效，政府也希望进一步加快疫苗接种的行动。

法新社指出，诚然辉瑞等疫苗商宣布，加强针似乎明显增强了抗击新冠的免疫力，但我们还远未知道这种影响会随着时间的推移持续到什么程度。然而，这并不意味着疫苗会失去所有效力。因为抗体只是免疫反应的一部分，它也涉及一种T淋巴细胞，更难测量，但这种“细胞免疫”，尤其是对形式严重的疾病，仍然起着非常重要的作用。