法国第五波疫情全面爆发，总理部署新年庆祝限制

法国政府周五再粗敦促人们在年末的节日庆祝活动之前接种新冠疫苗，并提醒称，新冠感染人数激增，政府仍在试图避免再次封城限足。

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法国总理让·卡斯泰在新闻发布会上说：“第五波疫情已经到来，而且已经全面爆发。”他补充说，快速传播的奥密克戎变种预计将在明年1月初成为法国新冠感染的主要变种。

为了遏制病毒在假期的传播，法国政府禁止在新年庆祝活动时举行公共音乐会或者烟花汇演，并呼吁人们避免大型聚会，限制圣诞节聚餐的家庭成员人数。总理表示，“人数越少，风险就越低”。

由于奥密克戎的传播，法国还宣布，严格限制从欧盟以外地区，包括从英国到法国的旅行。本周六开始从英国来法国，出行理由受限，而且需要出具24小时以内的测试阴性结果，外加强制隔离48小时。

法国政府还加快了疫苗接种速度，包括鼓励民众在家庭聚餐之前尽可能多地接种疫苗；政府希望明年能通过立法，将新冠健康码的获取条件从现行的或测试，或疫苗，或痊愈，改成仅限于疫苗，和痊愈加疫苗加强针。

过去一周，法国平均每天出现50704例新增感染，仅在周四就有60866例新增感染。法国6700万人口中已经有超过4800万人接种了疫苗，还有数万人报名接种第一针或接种加强针。根据法国公共卫生部周五发布的数据，医院饱和度继续上升，有超过15400名新冠患者住院接受治疗，其中近 3000人接受重症监护。在过去的24小时内，有163名患者在医院死于新冠。自疫情爆发以来，法国已有121333人死于新冠。