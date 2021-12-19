法美海军签署《战略互操作性框架》文件：双方合作愿望达到顶峰

法国海军和美国海军的代表12月17日签署了一项《战略互操作性框架》文件。该协议为两国海军在未来二十年加强合作铺平了道路，特别是强化双方的共同操作和行动能力。

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据了解，来自法国海军国际关系协调部门的克里斯托夫·卢卡斯海军中将（Christophe Lucas）和他的美国同行比尔·梅尔茨海军中将（Bill Merz），分别代表法国海军参谋长和美国海军作战部长签署了这一《战略互操作性框架》文件。双方原计划由两位海军长官在巴黎举行战略对话，受疫情影响由下级军官代行签署协议。

据法国海军方面介绍，该计划是自两年前开始商议的结果，为双方在未来20年内不断改善两国海军之间的互操作性设定了具体目标，包括对行动范围高端的针对性努力；其内容涉及对海洋空间的控制和力量投送。该计划促进了两国海军工作人员之间的接触，并规定建立一个授权交流机密信息和数据的框架。

法国海军的声明表示，“因此，这项工作标志着向前迈出了非常重要的一步，也标志着加强两国海军合作的共同愿望达到了顶峰，尽管两国最近跨越了动荡的海洋。”这则指的是由澳洲潜艇事件引发的法美两国关系的外交风波。