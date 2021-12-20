法政府冀1月底前《疫苗通行证》取代《健康通行证》

法国政府发言人加布里耶尔·阿塔尔(Gabriel Attal)表周日（19日）表示，行政当局希望使用《疫苗通行证》的措施能在 1 月底之前通过。它将取代现行的《健康通行证》。

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法国政府发言人加布里耶尔·阿塔尔指出，政府希望在 1 月底之前通过这项《疫苗通行证》，以“立即”生效方式来快步取代现行的《健康通行证》。

根据巴黎人报最新消息，风闻政府的这个措施后，这个周末，就有26000人蜂拥登记接受他们第一剂新冠疫苗的施打。

加布里耶尔在LCI新闻电视台上说，行政当局希望该项法案能把《健康通行证》转变为《疫苗通行证》，这对于那些一剂都没接种疫苗的民众来说，根本就是宣布了一项“封锁禁令”，也就是“在 1 月底之前最终通过和颁布，以便它能够跨大踏步地生效”。

面对新冠病毒的第五波浪潮和感染力强的新变种病毒奥米克戎(Omicron)侵入法国，总理让·卡斯特克斯 (Jean Castex) 周五宣布了几项新措施，包括将《健康通行证》转变为《疫苗通行证》。 具体来说，实施后，民众若要进入一些场所，必须出示《疫苗通行证》，例如进入餐厅、文化场所、娱乐场所等的）。以后，民众只持有新冠阴性测试证明将不再足以满足要求，必须已接种过疫苗（或当事人曾被感染但已痊愈的证明），而且是已接种第三剂疫苗。

根据巴黎人报指出，受到政府的这项措施的刺激下，上个周末估计，一下子就有26000人蜂拥登记接种他们的第一剂新冠疫苗。这些都是之前犹豫不决或拒绝疫苗而一剂都未接种的民众。